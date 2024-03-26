В Таджикистане начали допрашивать родственников подозреваемых в теракте в России – Reuters

Crocus City Hall после теракта (Фото: EPA)

В Таджикистане российские следователи стали допрашивать родственников подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall в Подмосковье. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех неназванных собеседников из структур безопасности Таджикистана.

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По данным издания, таджикские силовики привезли семьи обвиняемых в столицу Душанбе из городов Вахдат и Гиссар, а также из района Рудаки.

При этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон якобы "лично контролировал" расследование с таджикской стороны. Он назвал теракт "позорным событием" и призвал народ защитить своих детей от вредного влияния.

Также журналисты таджикской службы Радио Свобода посетили родственников по меньшей мере трех обвиняемых в разных городах Таджикистана, однако у них не получилось найти их родителей и жен.

По словам журналистов, на условиях анонимности родственники обвиняемых Саидакрама Раджабализода, Фаридуна Шамсиддина и Мухаммадсобира Файзова рассказали, что после теракта силовики увезли их семьи на допрос в столицу.

В издании также сообщили, что в Таджикистан прибыли российские следователи, чтобы допрашивать родственников обвиняемых, однако официальные структуры обеих стран пока не подтвердили это.

В таджикском МВД еще не предоставили информацию о задержанных гражданах их страны, но накануне, 23 марта, ведомство опровергло причастность трех подозреваемых, чьи имена начали распространяться в Telegram-каналах, написали их журналисты.

Сегодня Центр нацсопротивления сообщил, что после теракта в Подмосковье россияне начали проверять ввезенных граждан Таджикистана на временно оккупированных территориях Украины, в том числе в Мариуполе, потому что боятся "что этнические таджики начнут бунты из-за показательного задержания их сограждан".

22 марта в России началась стрельба в подмосковном торговом центре Crocus City Hall.

МИД Украины отвергло обвинения Кремля в якобы причастности Украины к теракту в России.

23 марта Центр противодействия дезинформации предположил, что теракт в России может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России.

24 марта Совет национальной безопасности США отверг попытки России привязать Украину к теракту в концертном зале Crocus City Hall.

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