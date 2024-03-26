У Таджикистані почали допитувати родичів підозрюваних у теракті в Росії – Reuters

Crocus City Hall після теракту (Фото: EPA)

У Таджикистані російські слідчі почали допитувати родичів підозрюваних у скоєнні теракту в Crocus City Hall у Підмосков'ї. Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох неназваних співрозмовників із безпекових структур Таджикистану.

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За даними видання, таджицькі силовики привезли сім'ї обвинувачуваних до столиці Душанбе з міст Вахдат і Гіссар, а також з району Рудакі.

При цьому президент Таджикистану Емомалі Рахмон нібито "особисто контролював" розслідування з таджицької сторони. Він назвав теракт "ганебною та жахливою подією" й закликав народ захистити своїх дітей від шкідливого впливу.

Також журналісти таджицької служби Радіо Свобода відвідали родичів щонайменше трьох обвинувачуваних у різних містах Таджикистану, проте в них не вийшло знайти їхніх батьків та дружин.

За словами журналістів, на умовах анонімності родичі обвинувачуваних Саідакрама Раджабалізода, Фарідуна Шамсиддіна та Мухаммадсобіра Файзова розповіли, що після теракту силовики відвезли їхні сім'ї на допит у столицю.

У виданні також повідомили, що до Таджикистану прибули російські слідчі, щоб допитувати родичів обвинувачуваних, однак офіційні структури обох країн поки не підтвердили це.

У таджицькому МВС ще не надали інформації щодо затриманих громадян їхньої країни, але напередодні, 23 березня, відомство спростувало причетність трьох підозрюваних, чиї імена почали ширитись у Telegram-каналах, написали їхні журналісти.

Сьогодні Центр нацспротиву повідомив, що після теракту у Підмосков'ї росіяни почали перевіряти завезених громадян Таджикистану на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Маріуполі, тому що бояться "що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їхніх співгромадян".

22 березня у Росії почалася стрілянина у підмосковному торговельному центрі Crocus City Hall.

МЗС України відкинуло звинувачення Кремля у нібито причетності України до теракту в Росії.

23 березня Центр протидії дезінформації припустив, що теракт у Росії може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації у Росії.

24 березня Рада національної безпеки США відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту в концертному залі Crocus City Hall.

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