Термобар та танкова міна. Малюк розповів деталі ліквідації Татарського та підриву Прилєпіна

Василь Малюк (Фото: СБУ)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розкрив деталі ліквідації терориста Максима Фоміна (Владлена Татарського), а також замаху на воєнного злочинця та пропагандиста Захара Прилєпіна. Про це він повідомив в інтерв’ю в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, Татарський до 2014 року сидів у в'язницях Донецької області, а потім терористи ДНР його звільнили, після чого він почав воювати проти України.

Він зазначив, що "воєнкор" воював у формуваннях "П'ятнашка" та "Схід", де набрав публічну вагу і став рупором терористів Донбасу та групи Вагнера.

"У нього було півтора мільйона підписників. Він хизувався тим, що вбивав, ґвалтував. Свого часу стосовно наших військовополонених він запровадив андеграундну тюремну субкультуру та організував зґвалтування наших військових полонених. Тому він кармічно відповів перед українським народом", – сказав Малюк.

Генерал заявив, що кафе у Санкт-Петербурзі, де підірвали Татарського, належало Вагнеру.

"І ту статуетку йому вручили у вигляді його бюста такого золотистого, даруйте, циганського кольору. Він її взяв. Там було 400 грам термобара. Він спрацював як бритва по відношенню до нього", – розповів голова СБУ.

Прилєпіна він назвав одним з ідеологів "русского міра", який закликав до вбивств українців.

"Їхав на свою дачу і по дорозі спрацювала відповідна танкова міна. Того дня за кермом був його водій, також воєнний злочинець, який убивав наших співгромадян. Водій загинув на місці. Прилєпін був тяжко поранений. Дуже травмований його таз, його ноги і, вибачте, залишився без геніталій", – резюмував він.

2 квітня 2023 року у Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Street Food Bar №1 на Університетській набережній, де проходив "творчий вечір" Татарського. "Воєнкора" було вбито. За попередньою версією росіян, вибухнула статуетка, подарована Фоміну 26-річною жінкою на ім'я Дарія Трепова. Російські силовики затримали Трепову.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не думає про вибух у Санкт-Петербурзі, про це має думати Росія.

6 травня 2023 року, у Нижньому Новгороді підірвали автомобіль із Прилєпіним, він отримав поранення, але вижив. Внаслідок вибуху загинув водій – окупант з батальйону "Оплот" Росгвардії.

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