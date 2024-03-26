Термобар и танковая мина. Малюк рассказал детали ликвидации Татарского и подрыва Прилепина

Василий Малюк (Фото: СБУ)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл детали ликвидации террориста Максима Фомина (Владлена Татарского), а также покушения на военного преступника и пропагандиста Захара Прилепина. Об этом он сообщил в интервью в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Татарский до 2014 года сидел в тюрьмах Донецкой области, а потом террористы ДНР его освободили, после чего он начал воевать против Украины.

Он отметил, что "военкор" воевал в формированиях "Пятнашка" и "Восток", где набрал публичный вес и стал рупором террористов Донбасса и группы Вагнера.

"У него было полтора миллиона подписчиков. Он кичился тем, что убивал, насиловал. В свое время по отношению к нашим военнопленным он ввел андеграундную тюремную субкультуру и организовал изнасилования наших военных пленных. Потому он кармически ответил перед украинским народом", — сказал Малюк.

Генерал заявил, что кафе в Санкт-Петербурге, где подорвали Татарского, принадлежало Вагнеру.

"И ту статуэтку ему вручили в виде его бюста такого золотистого, извините, цыганского цвета. Он ее взял. Там было 400 грамм термобара. Он сработал как бритва по отношению к нему", — рассказал глава СБУ.

Прилепина он назвал одним из идеологов "русского мира", который призывал к убийствам украинцев.

"Ехал на свою дачу и по дороге сработала соответствующая танковая мина. В тот день за рулем был его водитель, также военный преступник, убивавший наших сограждан. Водитель погиб на месте. Прилепин был тяжело ранен. Очень травмирован его таз, его ноги и, простите, остался без гениталий", — резюмировал он.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" Татарского. "Военкор" был убит. По предварительной версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная Фомину 26-летней женщиной по имени Дарья Трепова. Российские силовики задержали Трепову.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в Санкт-Петербурге, об этом должна думать Россия.

6 мая 2023 года, в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль с Прилепиным, он получил ранения, но выжил. В результате взрыва погиб водитель – оккупант из батальона "Оплот" Росгвардии.

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