Взрывом в машине пропагандиста Прилепина уничтожен оккупант из Росгвардии – росСМИ

Погибшим при взрыве в автомобиле российского пропагандиста Захара Прилепина оказался оккупант из батальона "Оплот" Росгвардии. Об этом сообщает российские госагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Прилепина.

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Погибшего оккупанта якобы зовут Александр Шубин.

Также пропагандисты сообщают о "задержании подозреваемого" и обысках в Подмосковье.

Сегодня, 6 мая, в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль с Прилепиным, он получил ранения, но выжил. Сейчас, по словам российских врачей, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

20 августа 2022 года в России взорвали автомобиль пропагандиста, идеолога "русского мира" Александра Дугина. В результате погибла его дочь Дарья.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге был взорван пропагандист-коллаборант Максим "Владлен Татарский" Фомин

Вадим Ребрина

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