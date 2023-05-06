Взрывом в машине пропагандиста Прилепина уничтожен оккупант из Росгвардии – росСМИ
06.05.2023, 16:55
Фото: росСМИ
Погибшим при взрыве в автомобиле российского пропагандиста Захара Прилепина оказался оккупант из батальона "Оплот" Росгвардии. Об этом сообщает российские госагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Прилепина.
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Погибшего оккупанта якобы зовут Александр Шубин.
Также пропагандисты сообщают о "задержании подозреваемого" и обысках в Подмосковье.
Сегодня, 6 мая, в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль с Прилепиным, он получил ранения, но выжил. Сейчас, по словам российских врачей, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
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