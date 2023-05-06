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Взрывом в машине пропагандиста Прилепина уничтожен оккупант из Росгвардии – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 16:55
Взрывом в машине пропагандиста Прилепина уничтожен оккупант из Росгвардии – росСМИ - Фото
Фото: росСМИ

Погибшим при взрыве в автомобиле российского пропагандиста Захара Прилепина оказался оккупант из батальона "Оплот" Росгвардии. Об этом сообщает российские госагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Прилепина.

Погибшего оккупанта якобы зовут Александр Шубин.

Также пропагандисты сообщают о "задержании подозреваемого" и обысках в Подмосковье.

Сегодня, 6 мая, в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль с Прилепиным, он получил ранения, но выжил. Сейчас, по словам российских врачей, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. 

  • 20 августа 2022 года в России взорвали автомобиль пропагандиста, идеолога "русского мира" Александра Дугина. В результате погибла его дочь Дарья.
  • 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге был взорван пропагандист-коллаборант Максим "Владлен Татарский" Фомин
Вадим Ребрина
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Захар Прилепин росгвардия
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