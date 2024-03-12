Буданов пережив понад 10 замахів із 2014 року. Гинули офіцери української розвідки
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив понад 10 спроб серйозних замахів із моменту початку російсько-української війни у 2014 році. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю каналу Freedom.
За його словами, головною ціллю для росіян є президент, а також керівники спеціальних служб.
Він зазначив, що під час спроб вбивства Буданова за 10 років гинули офіцери української розвідки.
Публічно відомо лише про один замах на Буданова — 4 квітня 2019 року на вулиці Академіка Вільямса в Києві було підірвано в повітря автомобіль Chevrolet Evanda, під нього було встановлено міну.
Генпрокуратура пізніше оголосила про затримання групи підозрюваних, а Голосіївський районний суд засудив двох громадян Росії Тимура Дзортова та Олексія Комаричева до семи та восьми років ув'язнення.
- 14 грудня 2023 року Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, до кінця 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але поки що цього немає, запевнив начальник ГУР.
- 22 лютого Буданов заявив, що Сили оборони зможуть перейти в новий наступ у 2025 році.
- Буданов сказав, що спеціальні служби мають докази того, що Росія знала про плани наступу Сил оборони, який відбувся у 2023 році.
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