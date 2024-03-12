Буданов пережив понад 10 замахів із 2014 року. Гинули офіцери української розвідки

Юсов заявив, що головними цілями для росіян є президент, а також керівники спецслужб

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив понад 10 спроб серйозних замахів із моменту початку російсько-української війни у 2014 році. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю каналу Freedom.

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За його словами, головною ціллю для росіян є президент, а також керівники спеціальних служб.

Він зазначив, що під час спроб вбивства Буданова за 10 років гинули офіцери української розвідки.

Публічно відомо лише про один замах на Буданова — 4 квітня 2019 року на вулиці Академіка Вільямса в Києві було підірвано в повітря автомобіль Chevrolet Evanda, під нього було встановлено міну.

Генпрокуратура пізніше оголосила про затримання групи підозрюваних, а Голосіївський районний суд засудив двох громадян Росії Тимура Дзортова та Олексія Комаричева до семи та восьми років ув'язнення.

14 грудня 2023 року Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, до кінця 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але поки що цього немає, запевнив начальник ГУР.

22 лютого Буданов заявив, що Сили оборони зможуть перейти в новий наступ у 2025 році.

Буданов сказав, що спеціальні служби мають докази того, що Росія знала про плани наступу Сил оборони, який відбувся у 2023 році.

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