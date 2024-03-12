Буданов пережил более 10 покушений с 2014 года. При них гибли офицеры украинской разведки
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более 10 попыток серьезных покушений с момента начала российско-украинской войны в 2014 году. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью каналу Freedom.
По его словам, главными целями для россиян являются президент, а также руководители специальных служб.
Он отметил, что при попытках убийства Буданова за 10 лет гибли офицеры украинской разведки.
Публично известно только об одном покушении на Буданова — 4 апреля 2019 года на улице Академика Вильямса в Киеве был подорван автомобиль Chevrolet Evanda, под него была установлена мина.
Генпрокуратура позднее объявила о задержании группы подозреваемых, а Голосеевский районный суд приговорил двух граждан России Тимура Дзортова и Алексея Комаричева к семи и восьми годам заключения.
- 14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, до конца 2024 года Россия будет корректировать планы относительно войны, но пока этого нет, заверил начальник ГУР.
- 22 февраля Буданов заявил, что Силы обороны смогут перейти в новое наступление в 2025 году.
- Буданов сказал, что специальные службы имеют доказательства того, что Россия знала о планах наступления Сил обороны, которое состоялось в 2023 году.
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