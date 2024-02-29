Буданов: У нас были доказательства, что РФ знала о планах наступления ВСУ. Принимаем меры

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что специальные службы имеют доказательства того, что Россия знала о планах наступления Сил обороны, которое состоялось в 2023 году. Об этом он сообщил в интервью CBC News.

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Недавно президент Владимир Зеленский сказал, что планы наступления "попали в Кремль еще до того, как оно началось".

По словам Буданова, он не собирается говорить больше, чем глава государства.

"У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем какие-то меры", — заявил разведчик.

Также Зеленский говорил, что у Украины есть стратегия военных действий на текущий год и сценариев будет несколько на фоне возможности утечки информации.

22 февраля Буданов заявил, что Силы обороны смогут перейти в новое наступление в 2025 году.

23 февраля Зеленский заявил, что главной задачей на 2024 год является оборона, а также удары по российскому флоту в Черном море и временно оккупированном Крыму.

14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, до конца 2024 года Россия будет корректировать планы по войне, но пока этого нет, заверил начальник ГУР.



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