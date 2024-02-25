Зеленский о стратегии на 2024-й: Планов будет несколько – из-за утечки информации

Президент заверил, что есть "четкий план" на текущий год. Комментировать причину увольнения Залужного не стал

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заверил, что у Украины есть стратегия военных действий на текущий год, и сценариев будет несколько на фоне возможности утечки информации. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

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Журналист спросил, почему Зеленский принял решение уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, какова стратегия Украины на 2024-й, и готовится ли новое контрнаступление.

"Есть план. План четкий. Детали не могу вам сказать, не имею на это право. Этот план связан со сменой руководства – да, там есть соответствующие изменения. Планов будет готовиться несколько – из-за утечки информации", – сказал Зеленский.

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Комментировать увольнение Залужного он не стал: "Ну, а почему я кого-то меняю – извините, это наш внутренний момент".

Ранее на форуме "Украина. Год 2024" министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что у ведомства есть план на 2024 год, который поможет добиться прорыва на фронте.

22 февраля начальник украинской военной разведки Буданов заявил, что Силы обороны смогут перейти в новое наступление в 2025 году.

23 февраля Зеленский заявил, что главной задачей на 2024 год является оборона, а также удары по российскому флоту в Черном море и временно оккупированному Крыму.

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