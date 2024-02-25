Зеленський про стратегію на 2024-й: Планів буде декілька – через витік інформації
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має стратегію воєнних дій на поточний рік і сценаріїв буде декілька на тлі можливості витоку інформації. Про це він сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".
Журналіст запитав, чому Зеленський ухвалив рішення звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, якою є стратегія України на 2024-й та чи готується новий контрнаступ.
"Є план. План чіткий. Деталі не можу вам сказати, не маю на це права. Цей план пов’язаний зі зміною керівництва – так, там є відповідні зміни. Планів буде готуватись кілька – через витік інформації", – сказав Зеленський.
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Коментувати звільнення Залужного він не став: "Ну, а чого я когось міняю – вибачте, це наш внутрішній момент".
Раніше на форумі "Україна. Рік 2024" міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що відомство має план на 2024 рік, який допоможе досягти прориву на фронті.
- 22 лютого начальник української військової розвідки Буданов заявив, що Сили оборони зможуть перейти у новий наступ у 2025 році.
- 23 лютого Зеленський заявив, що головним завданням на 2024 рік є оборона, а також удари по російському флоту в Чорному морі та тимчасово окупованому Криму.
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