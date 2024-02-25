Зеленський про стратегію на 2024-й: Планів буде декілька – через витік інформації

Президент запевнив, що є "чіткий план" на поточний рік. Коментувати причину звільнення Залужного не став

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має стратегію воєнних дій на поточний рік і сценаріїв буде декілька на тлі можливості витоку інформації. Про це він сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

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Журналіст запитав, чому Зеленський ухвалив рішення звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, якою є стратегія України на 2024-й та чи готується новий контрнаступ.

"Є план. План чіткий. Деталі не можу вам сказати, не маю на це права. Цей план пов’язаний зі зміною керівництва – так, там є відповідні зміни. Планів буде готуватись кілька – через витік інформації", – сказав Зеленський.

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Коментувати звільнення Залужного він не став: "Ну, а чого я когось міняю – вибачте, це наш внутрішній момент".

Раніше на форумі "Україна. Рік 2024" міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що відомство має план на 2024 рік, який допоможе досягти прориву на фронті.

22 лютого начальник української військової розвідки Буданов заявив, що Сили оборони зможуть перейти у новий наступ у 2025 році.

23 лютого Зеленський заявив, що головним завданням на 2024 рік є оборона, а також удари по російському флоту в Чорному морі та тимчасово окупованому Криму.

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