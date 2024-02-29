Буданов: Ми мали докази, що Росія знала про плани наступу ЗСУ. Це проблема, вживаємо заходів

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що спеціальні служби мають докази того, що Росія знала про плани наступу Сил оборони, яке відбулося у 2023 році. Про це він повідомив в інтерв'ю CBC News.

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Нещодавно президент Володимир Зеленський сказав, що плани наступу "потрапили до Кремля ще до того, як він розпочався".

За словами Буданова, він не має наміру говорити більше, ніж глава держави.

"У нас була, скажімо так, інформація, докази того, що про плани стало відомо Російській Федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо заходів", – заявив розвідник.

Також Зеленський говорив, що Україна має стратегію військових дій на поточний рік і сценаріїв буде декiлька на тлі можливості витоку інформації.

14 грудня 2023 року Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, до кінця 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але поки цього немає, запевнив начальник ГУР.

22 лютого Буданов заявив, що Сили оборони зможуть перейти в новий наступ у 2025 році.

23 лютого Зеленський заявив, що головним завданням на 2024 рік є оборона, а також удари по російському флоту в Чорному морі та тимчасово окупованому Криму.

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