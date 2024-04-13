Россияне пытались взорвать авто главы Херсонской обладминистрации, СБУ помешала – Малюк

Александр Прокудин и Василий Малюк (Фото: Конгресс местных и региональных властей)

Российские захватчики пытались устроить покушение на жизнь главы Херсонской обладминистрации Александра Прокудина – это предотвратила Служба безопасности Украины, сообщил ее глава Василий Малюк. Об этом он рассказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте.

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По его словам, 10 апреля в Херсонской области был задержан местный житель, который вместе с российскими спецслужбами организовывал покушение на главу ОВА.

С глубины 12 км захватчики запустили новый образец своего FPV-дрона, а приспешник непосредственно на месте осуществлял визуальное наблюдение и корректировал огонь по автомобилю чиновника, пояснил Малюк.

"Все это удалось задокументировать, он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон за счет наших РЭБов посажен вовремя", – отметил глава СБУ.

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Он отметил, что россияне активно работают не только на линии фронта, но и постоянно пытаются агентурно проникнуть вглубь Украины, поэтому СБУ работает на опережение и не только задерживает предателей, но и "раскручивает всю соответствующую цепочку".

Малюк поблагодарил главу обладминистрации за содействие деятельности спецслужбы, поскольку с помощью Прокудина, имеющего правоохранительный опыт, удалось задержать ряд злоумышленников в Херсонской области.

Прокудин работал в органах МВД с 2000 года, с 2015 года служил на руководящих должностях.

12 марта ГУР сообщило, что его начальник Кирилл Буданов пережил более 10 попыток серьезных покушений с момента начала российско-украинской войны в 2014 году.

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