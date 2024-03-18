В Україні судитимуть "голову" терористичної ЛНР – той в окупації

За статтею про організацію незаконних виборів Леоніду Пасічнику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

Леонід Пасічник (Фото: ресурс окупантів)

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно "голови" терористичного угруповання ЛНР – йому інкримінують організацію незаконних виборів на тимчасово окупованій території. Про це повідомили в облпрокуратурі. Терористичну організацію ЛНР очолює колаборант Леонід Пасічник.

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Фігуранта підозрюють в участі в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території, публічних закликах до їх проведення та добровільному обранні до незаконного органу влади.

Максимальне передбачене покарання – до десяти років тюрми з конфіскацією майна, а також з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до п'ятнадцяти років.

За даними слідства, з 1 до 10 вересня 2023 року, згідно з "законодавством" Росії та терористичної ЛНР, на окупованих територіях Луганської області відбулися незаконні "вибори депутатів".

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23 вересня того ж року фігуранта незаконно переобрали на посаду псевдоголови терористичної ЛНР за поданням російського диктатора Володимира Путіна, після цього підозрюваний присягнув на вірність Конституції РФ та псевдореспубліці й вступив на "пост", пише облпрокуратура.

Наразі чоловік продовжує вести активну антиукраїнську діяльність у тимчасово окупованій області, систематично бере участь у пропагандистських медійних кампаніях російської влади, зауважує відомство.

Раніше було направлено до суду обвинувальний акт проти фігуранта щодо вчинення низки злочинів проти основ національної безпеки України.

За статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України підозрюваному також максимально загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

ДОВІДКА Леонід Пасічник – ексспівробітник СБУ, голова терористичної ЛНР. У 2023 році на нього накладено санкції РНБО. Того ж року Леонід Пасічник очолив список партії "Єдина Росія" на псевдовиборах, які проводилися на окупованій території Луганщини. Того ж року Пасічник мав зустріч із диктатором Росії Володимиром Путіним. У 2022 році СБУ повідомила про підозру Пасічнику у вчиненні умисних дій зі зміни меж території та державного кордону України, колабораційній діяльності. Слідство встановило, що він підписав "закон" про входження "ЛНР" до РФ. Леонід Пасічник – ексспівробітник СБУ, голова терористичної ЛНР. У 2023 році на нього накладено санкції РНБО. Того ж року Леонід Пасічник очолив список партії "Єдина Росія" на псевдовиборах, які проводилися на окупованій території Луганщини. Того ж року Пасічник мав зустріч із диктатором Росії Володимиром Путіним. У 2022 році СБУ повідомила про підозру Пасічнику у вчиненні умисних дій зі зміни меж території та державного кордону України, колабораційній діяльності. Слідство встановило, що він підписав "закон" про входження "ЛНР" до РФ.

3 січня Служба безпеки України затримала в Києві ексчиновника, який був агентом Федеральної служби безпеки Росії й пропонував "приєднати" східні регіони України до Ростовської області РФ. Також він допомагав ватажку терористів ЛНР Пасічнику репресувати українців.

12 березня заочну підозру у колабораційній діяльності отримав так званий міністр молодіжної політики терористичного угруповання ДНР.

13 березня СБУ повідомила про затримання депутатки Херсонської облради, яка допомагала російському гауляйтеру Володимиру Сальдо відкривати військові шпиталі РФ у захоплених лікарнях.

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