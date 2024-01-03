Служба безпеки України затримала в Києві ексчиновника, який був агентом Федеральної служби безпеки Росії й пропонував "приєднати" східні регіони України до Ростовської області РФ. Також він допомагав ватажку терористів "ЛНР" Леоніду Пасічнику репресувати українців. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За даними правоохоронців, ним виявився колишній український чиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.

У СБУ зазначили, що після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціювати себе "політекспертом" та автором видань, у яких вихваляв агресивну політику Росії щодо України.

З того часу, пишуть правоохоронці, він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.

Також чоловік співпрацював з терористом Леонідом Пасічником, якому надавав "експертні" рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську, наголосили в СБУ.

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Крім того, він публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував "приєднати" східні регіони України до складу Ростовської області.

Контррозвідники СБУ затримали його у власному помешканні. Правоохоронці зазначили, що комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені чоловіком на замовлення ФСБ, спрямовані проти державної безпеки України.

Під час обшуків у помешканні та автомобілі правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь Росії. Також у нього виявили "відзнаку за взаємодію" від представників РФ, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями ККУ:

→ державна зрада;

→ умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

ДОВІДКА Леонід Пасічник – експрацівник СБУ, голова так званої "ЛНР". У 2023 році на нього накладено санкції РНБО. Того ж року Леонід Пасічник очолив список партії "Єдина Росія" на псевдовиборах, які проводилися на окупованій території Луганщини. Того ж року Пасічник мав зустріч із диктатором Росії Володимиром Путіним. У 2022 році СБУ повідомила про підозру Пасічнику у вчиненні умисних дій зі зміни меж території та державного кордону України, колабораційній діяльності. Слідство встановило, що він підписав "закон" про входження "ЛНР" до РФ. Леонід Пасічник – експрацівник СБУ, голова так званої "ЛНР". У 2023 році на нього накладено санкції РНБО. Того ж року Леонід Пасічник очолив список партії "Єдина Росія" на псевдовиборах, які проводилися на окупованій території Луганщини. Того ж року Пасічник мав зустріч із диктатором Росії Володимиром Путіним. У 2022 році СБУ повідомила про підозру Пасічнику у вчиненні умисних дій зі зміни меж території та державного кордону України, колабораційній діяльності. Слідство встановило, що він підписав "закон" про входження "ЛНР" до РФ.

8 грудня 2023 року СБУ затримала в Одесі чоловіка, який хотів балотуватися до Верховної Ради України, щоб шпигувати для ФСБ.

20 грудня СБУ оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана як особу, що ховається від органів досудового розслідування.

3 січня повідомлялося, що в Сербії випустили на волю ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова, який підозрюється в державній зраді.

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