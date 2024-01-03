Допомагав терористу Пасічнику репресувати українців: СБУ затримала експрацівника Міненерго – фото
Служба безпеки України затримала в Києві ексчиновника, який був агентом Федеральної служби безпеки Росії й пропонував "приєднати" східні регіони України до Ростовської області РФ. Також він допомагав ватажку терористів "ЛНР" Леоніду Пасічнику репресувати українців. Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, ним виявився колишній український чиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.
У СБУ зазначили, що після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціювати себе "політекспертом" та автором видань, у яких вихваляв агресивну політику Росії щодо України.
З того часу, пишуть правоохоронці, він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.
Також чоловік співпрацював з терористом Леонідом Пасічником, якому надавав "експертні" рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську, наголосили в СБУ.
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Крім того, він публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував "приєднати" східні регіони України до складу Ростовської області.
Контррозвідники СБУ затримали його у власному помешканні. Правоохоронці зазначили, що комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені чоловіком на замовлення ФСБ, спрямовані проти державної безпеки України.
Під час обшуків у помешканні та автомобілі правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь Росії. Також у нього виявили "відзнаку за взаємодію" від представників РФ, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.
На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями ККУ:
→ державна зрада;
→ умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.
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