Придністровський "Скіф" отримав 15 років тюрми: агента ФСБ засудили за держзраду

Український громадянин воював за незаконне Придністров'я, у Чечні й Дагестані в російському спецпідрозділі та брав участь у заворушеннях в Одесі у 2014

Фото: СБУ

За державну зраду 15 років тюрми отримав агент-спецпризначенець Федеральної служби безпеки РФ, котрий хотів завербувати співробітницю Служби безпеки України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент ФСБ з оперативним псевдонімом "Скіф", який формував власну мережу інформаторів на Одещині. До складу ворожої групи він намагався залучити місцевих представників силових відомств. За задумом ФСБ вони мали передавати російській спецслужбі розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на півдні України", – пишуть правоохоронці.

Ще 6 жовтня СБУ повідомила про багатоетапну операцію контррозвідки, завдяки якій агента ФСБ вдалося виманити до України.

Тоді "Скіф" приїхав на Одещину, аби особисто завербувати співробітницю СБУ, проте контррозвідники задокументували кожен епізод злочинної діяльності агента й затримати його на території області, пише відомство.

Суд визнав фігуранта винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, йому присудили 15 років ув'язнення.

Фото: СБУ

Відомство зазначає, що засуджений – український громадянин, який на початку 1990-х виїхав до Молдови, де брав участь у бойових діях на боці так званої "Придністровської Молдавської Республіки", незаконного утворення, підтримуваного Росією.

Далі він воював у Дагестані та Чечні (Ічкерії) у складі російського спецпідрозділу "Едельвейс", а у 2014 році прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь Росії, за що його й оголосили в розшук правоохоронці, пояснює СБУ.

За даними слідства, щоб уникнути правосуддя зловмисник утік до так званого Придністров'я, де у 2019 році його завербували представники місцевої філії ФСБ ("Міністерства держбезпеки"), аби той виконував завдання російської спецслужби.

Фото: СБУ

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ.

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