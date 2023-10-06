СБУ: Агента ФСБ виманили з Придністров'я, коли той хотів завербувати спецслужбовицю

Служба безпеки України повідомила, що її контррозвідка провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я і затримала в Одеській області агента Федеральної служби безпеки РФ. Його завданням було створити власну агентурну мережу на півдні України, зазначає відомство.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Для створення агентурної мережі затриманий намагався дистанційно вербувати мешканців області, зокрема місцевих правоохоронців, зауважує відомство.

Аби вивести агента РФ на українську територію, контррозвідка ввела в його поле зору чинну працівницю Служби та створила умови щодо її "згоди" на співпрацю з окупантом, пояснює СБУ.

"За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати "кандидатку". Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його "на гарячому", – пише відомство.

За даними слідства, агентом ФСБ виявився громадянин України, який на початку 1990-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званого Придністров'я.

Згодом затриманий став снайпером у складі підконтрольного Росії підрозділу "внутрішніх військ Придністров’я", а потім отримав підвищення і став командиром групи 17 загону спецпризначення "Едельвейс" МВС Росії, пише СБУ.

А у 2014 році фігурант прибув до Одеси задля вчинення масових заворушень на користь РФ, за що його оголосили у розшук правоохоронці, зазначає відомство.

Як повідомляє СБУ, аби уникнути правосуддя затриманий втік до невизнаного Придністров'я, де у 2019 був завербований місцевим "Міністерством держбезпеки" для виконання завдань ФСБ.

Тоді він отримав оперативний псевдонім "Скіф", пройшов інструктаж і вже у 2023 році розпочав виконання завдань окупантів, пишуть правоохоронці.

За даними слідства, серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України.

СБУ повідомила затриманому про підозру у державній зраді, йому загрожує довічне ув'язнення.

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ.

Довічне ув’язнення отримав агент Федеральної служби безпеки РФ, який наводив російські ракети на оборонний завод у Запорізькій області, повідомляє Служба безпеки України.

Читайте також: Придністров'я. Потенційні кандидати на мобілізацію активно залишають територію – ГУР

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.