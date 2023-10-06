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СБУ: Агента ФСБ виманили з Придністров'я, коли той хотів завербувати спецслужбовицю

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 14:30
СБУ: Агента ФСБ виманили з Придністров'я, коли той хотів завербувати спецслужбовицю - Фото
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що її контррозвідка провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я і затримала в Одеській області агента Федеральної служби безпеки РФ. Його завданням було створити власну агентурну мережу на півдні України, зазначає відомство.

Для створення агентурної мережі затриманий намагався дистанційно вербувати мешканців області, зокрема місцевих правоохоронців, зауважує відомство.

Аби вивести агента РФ на українську територію, контррозвідка ввела в його поле зору чинну працівницю Служби та створила умови щодо її "згоди" на співпрацю з окупантом, пояснює СБУ.

"За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати "кандидатку". Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його "на гарячому", – пише відомство.

За даними слідства, агентом ФСБ виявився громадянин України, який на початку 1990-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званого Придністров'я.

Згодом затриманий став снайпером у складі підконтрольного Росії підрозділу "внутрішніх військ Придністров’я", а потім отримав підвищення і став командиром групи 17 загону спецпризначення "Едельвейс" МВС Росії, пише СБУ.

А у 2014 році фігурант прибув до Одеси задля вчинення масових заворушень на користь РФ, за що його оголосили у розшук правоохоронці, зазначає відомство.

Як повідомляє СБУ, аби уникнути правосуддя затриманий втік до невизнаного Придністров'я, де у 2019 був завербований місцевим "Міністерством держбезпеки" для виконання завдань ФСБ.

Тоді він отримав оперативний псевдонім "Скіф", пройшов інструктаж і вже у 2023 році розпочав виконання завдань окупантів, пишуть правоохоронці.

За даними слідства, серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України.

СБУ повідомила затриманому про підозру у державній зраді, йому загрожує довічне ув'язнення.

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ.
  • Довічне ув’язнення отримав агент Федеральної служби безпеки РФ, який наводив російські ракети на оборонний завод у Запорізькій області, повідомляє Служба безпеки України.

Читайте також: Придністров'я. Потенційні кандидати на мобілізацію активно залишають територію – ГУР

Артем Джеріпа
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