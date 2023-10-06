СБУ: Агента ФСБ выманили из Приднестровья, когда тот хотел завербовать спецслужбистку

Служба безопасности Украины сообщила, что контрразведка провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области агента Федеральной службы безопасности РФ. Его задача была создать собственную агентурную сеть на юге Украины, отмечает ведомство.

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Для создания агентурной сети задержанный пытался дистанционно вербовать жителей области, в том числе местных правоохранителей, отмечает ведомство.

Чтобы вывести агента РФ на украинскую территорию, контрразведка ввела в его поле зрения действующую сотрудницу Службы и создала условия ее "согласия" на сотрудничество с оккупантом, поясняет СБУ.

"По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать "кандидатку". Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его "на горячем", – пишет ведомство.

По данным следствия, агентом ФСБ оказался гражданин Украины, выехавший в начале 1990-х в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков так называемого Приднестровья.

Впоследствии задержанный стал снайпером в составе подконтрольного России подразделения "внутренних войск Приднестровья", а затем получил повышение и стал командиром группы 17 отряда спецназначения "Эдельвейс" МВД России, пишет СБУ.

А в 2014 году фигурант прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу РФ, за что его объявили в розыск правоохранители, отмечает ведомство.

Как сообщает СБУ, во избежание правосудия задержанный скрылся в непризнанном Приднестровье, где в 2019 году был завербован местным "Министерством госбезопасности" для выполнения задач ФСБ.

Тогда он получил оперативный псевдоним "Скиф", прошел инструктаж и уже в 2023 году приступил к выполнению задач оккупантов, пишут правоохранители.

По данным следствия, среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении Сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины.

СБУ сообщила задержанному о подозрении в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение.

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.

Пожизненное заключение получил агент Федеральной службы безопасности РФ, наводивший российские ракеты на оборонный завод в Запорожской области, сообщает Служба безопасности Украины.

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