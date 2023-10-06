UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Агента ФСБ выманили из Приднестровья, когда тот хотел завербовать спецслужбистку

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 14:30
СБУ: Агента ФСБ выманили из Приднестровья, когда тот хотел завербовать спецслужбистку - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что контрразведка провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области агента Федеральной службы безопасности РФ. Его задача была создать собственную агентурную сеть на юге Украины, отмечает ведомство.

Для создания агентурной сети задержанный пытался дистанционно вербовать жителей области, в том числе местных правоохранителей, отмечает ведомство.

Чтобы вывести агента РФ на украинскую территорию, контрразведка ввела в его поле зрения действующую сотрудницу Службы и создала условия ее "согласия" на сотрудничество с оккупантом, поясняет СБУ.

"По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать "кандидатку". Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его "на горячем", – пишет ведомство.

По данным следствия, агентом ФСБ оказался гражданин Украины, выехавший в начале 1990-х в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков так называемого Приднестровья.

Впоследствии задержанный стал снайпером в составе подконтрольного России подразделения "внутренних войск Приднестровья", а затем получил повышение и стал командиром группы 17 отряда спецназначения "Эдельвейс" МВД России, пишет СБУ.

А в 2014 году фигурант прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу РФ, за что его объявили в розыск правоохранители, отмечает ведомство.

Как сообщает СБУ, во избежание правосудия задержанный скрылся в непризнанном Приднестровье, где в 2019 году был завербован местным "Министерством госбезопасности" для выполнения задач ФСБ.

Тогда он получил оперативный псевдоним "Скиф", прошел инструктаж и уже в 2023 году приступил к выполнению задач оккупантов, пишут правоохранители.

По данным следствия, среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении Сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины.

СБУ сообщила задержанному о подозрении в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение.

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся российские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.
  • Пожизненное заключение получил агент Федеральной службы безопасности РФ, наводивший российские ракеты на оборонный завод в Запорожской области, сообщает Служба безопасности Украины.

Читайте также: Приднестровье. Потенциальные кандидаты на мобилизацию активно покидают территорию – ГУР

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасбуфсбприднестровье
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 