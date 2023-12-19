Приднестровский "Скиф" получил 15 лет тюрьмы: агента ФСБ засудили за госизмену

Украинский гражданин воевал за незаконное Приднестровье, в Чечне и Дагестане в российском спецназе и участвовал в беспорядках в Одессе в 2014 году

Фото: СБУ

За государственную измену 15 лет тюрьмы получил агент-спецназовец Федеральной службы безопасности РФ, который хотел завербовать сотрудницу Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил агент ФСБ с оперативным псевдонимом "Скиф", который формировал собственную сеть информаторов в Одесской области. В состав вражеской группы он пытался вовлечь местных представителей силовых ведомств. По замыслу ФСБ они должны были передавать российской спецслужбе разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на юге Украины", – пишут правоохранители.

Еще 6 октября СБУ сообщила о многоэтапной операции контрразведки, благодаря которой агента ФСБ удалось выманить в Украину.

Тогда "Скиф" приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать сотрудницу СБУ, однако контрразведчики задокументировали каждый эпизод преступной деятельности агента и задержали его на территории области, пишет ведомство.

Суд признал фигуранта виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, ему присудили 15 лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Ведомство отмечает, что осужденный – украинский гражданин, выехавший в начале 1990-х в Молдову, где участвовал в боевых действиях на стороне так называемой "Приднестровской Молдавской Республики", незаконного образования, поддерживаемого Россией.

Затем он воевал в Дагестане и Чечне (Ичкерии) в составе российского спецназа "Эдельвейс", а в 2014 году прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу России, за что его и объявили в розыск правоохранители, объясняет СБУ.

По данным следствия, во избежание правосудия злоумышленник скрылся в так называемом Приднестровье, где в 2019 году его завербовали представители местного филиала ФСБ ("Министерства госбезопасности"), чтобы тот выполнял задачи российской спецслужбы.

Фото: СБУ

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся русские войска. ПМР не признана государством и ни одной из стран ООН, даже РФ.

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