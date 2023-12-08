Служба безпеки України затримала в Одесі чоловіка, який хотів балотуватися до Верховної Ради України, щоб шпигувати для ФСБ. Про це повідомила пресслужба відомства.

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За даними відомства, впродовж останнього місяця затриманий нібито активно займався "розкруткою" власного образу як потенційного кандидата у народні депутати України.

Для цього він вступив до місцевої громадської організації, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох автобусах, що курсують містом, написали в СБУ.

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Фото: СБУ



За матеріалами слідства, гроші на обидва "проєкти" йому виділила російська спецслужба. Окремо він також запросив для себе винагороду у $5500 щомісяця.

У СБУ зазначили, що чоловік намагався виявити локації ППО та засобів берегової оборони міста, зокрема протикорабельних комплексів ЗСУ.

Співробітники СБУ затримали його на гарячому під час виконання ним дорозвідки місцевості поблизу одного з українських об’єктів, написали у відомстві.

Фото: СБУ



За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у жовтні 2023 року, він отримав також оперативний псевдонім "Мазепа".

У відомстві написали, що для фото-, відеофіксації потрібних об’єктів він придбав на чорному ринку спеціальний пристрій прихованої зйомки.

Згодом затриманий написав заяву на вступ до кремлівської партії "Єдина Росія" й у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації РФ, зазначили у відомстві.

Фото: СБУ



СБУ вручила йому підозру у держзраді. Йому загрожує довічне.

24 листопада Національна поліція затримала на Одещині організатора та 15 учасників шахрайського кол-центру, які виманювали у людей до $200 000 на місяць.

28 листопада СБУ затримала агентку Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ), яка скоригувала десятки "шахедів" по Одесі.

5 грудня СБУ затримала ексзаступника голови громади у Сумській області, який, за даними відомства, співпрацював із російською ФСБ і для контакту з куратором навіть пройшов "полон" в окупантів.

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