Сходив у російський "полон" та повернувся: СБУ затримала ексзаступника голови громади на Сумщини

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ексзаступника голови громади у Сумській області, який, за даними відомства, співпрацював із російською ФСБ і для контакту з куратором навіть пройшов "полон" в окупантів. Про це повідомила пресслужба відомства.

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За матеріалами слідства, його було завербовано ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. У пресслужбі зазначили, що злочинець до травня 2022 року обіймав посаду заступника однієї з об’єднаних територіальних громад регіону.

Коли частину Сумської області окупували, фігурант виїхав до РФ через ворожий блокпост, зазначили в СБУ. За даними, там він зустрівся зі своїм куратором з ФСБ, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності в Україні.

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"За кілька днів російський агент повернувся до прикордонного району, частина якого ще була окупована, а своє зникнення пояснював начебто перебуванням "у полоні" у рашистів", – написали у відомстві.

Пресслужба зазначила, що за завданням куратора з ворожої спецслужби фігурант, перебуваючи на посаді заступника голови ОТГ, продовжив збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників у прикордонні.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Згодом, для розширення своїх можливостей, чоловік звільнився з посади та влаштувався до місцевої агрофірми і нібито з метою робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів", – зазначили в СБУ.

Зокрема, згідно з даними, він дізнавався місця базування підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії, які залучено до оборони північно-східних рубежів України.

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Крім того, використовуючи особисті зв’язки, фігурант збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад, додали у відомстві.

Контррозвідники СБУ затримали його під час спроби передати геолокації декількох підрозділів Сил оборони. За наявними даними, розвідінформація потрібна була агресору для підготовки нових повітряних атак і диверсійних вилазок на Сумщину.

Наразі затриманому повідомлено про підозру в державній зраді. Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

24 листопада Національна поліція затримала на Одещині організатора та 15 учасників шахрайського кол-центру, які виманювали у людей до $200 000 на місяць.

28 листопада СБУ затримала агентку Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ), яка скоригувала десятки "шахедів" по Одесі.

29 листопада СБУ зібрала доказову базу на генерал-лейтенанта армії Росії, який керував репресіями й катував учасників руху опору.

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