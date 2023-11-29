Катував цивільне населення в Лимані: СБУ повідомила про підозру генералу армії РФ Поплавському

Євген Поплавський (Фото: Вікіпедія)

Служба безпеки України зібрала доказову базу на генерал-лейтенанта армії Росії Євгена Поплавського, який керував репресіями й катував учасників руху опору та цивільних під час окупації Лимана Донецької області. Про це написала пресслужба СБУ.

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За даними СБУ, після захоплення Лимана на Донеччині він особисто керував репресіями проти місцевих учасників руху опору. За його наказом окупанти викрадали українських патріотів та піддавали їх численним тортурам.

Крім того, задокументовано факти, коли фігурант особисто брав участь у каральних акціях та катуванні цивільних громадян, йдеться в матеріалі.

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За даними пресслужби, 20 квітня 2022 року злочинець разом з чотирма підлеглими увірвався до помешкання місцевого підприємця та почав вимагати від чоловіка передати складські приміщення його компанії для потреб окупантів. Там загарбники планували знімати постановчі відео про фейкову роздачу "гумдопомоги РФ".

Коли підприємець зі своєю дружиною відмовили окупантам – російський генерал розпорядився зачинити жінку в підвалі власного будинку, а її чоловіка наказав схопити та забрати з собою, зазначили у відомстві.

За даними СБУ, потерпілого повезли до одного з його складів. Перед від’їздом Поплавський дав вказівку своєму підлеглому кинути бойову гранату в підвал, куди заточили дружину підприємця, якщо її чоловік не повернеться через годину.

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Після приїзду на склад фігурант приставив до скроні потерпілого пістолет, змушуючи його на відео "подякувати окупантам за надану допомогу" місцевим жителям. У підсумку ‒ бізнесмен таки погодився на умови окупантів, йдеться в матеріалі.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Поплавському про підозру за віддання наказу про вчинення дій, спрямованих на порушення законів та звичаїв війни.

Наразі зловмисник перебуває за кордоном, тривають заходи для притягнення його до відповідальності.

23 листопада стало відомо, що журналісти ідентифікували російського офіцера, який відповідальний за жорстоке утримування 366 людей у шкільному підвалі в селі Ягідне на Чернігівщині.

29 листопада Служба безпеки України затримала агентку Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ), яка скоригувала десятки "шахедів" по Одесі.

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