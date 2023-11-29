Пытал гражданское население в Лимане: СБУ сообщила о подозрении генералу армии РФ

Евгений Поплавский (Фото: Википедия)

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на генерал-лейтенанта армии России Евгения Поплавского, который руководил репрессиями и пытал участников сопротивления и гражданских во время оккупации Лимана Донецкой области. Об этом написала пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, после захвата Лимана в Донецкой области он лично руководил репрессиями против местных участников движения сопротивления. По его приказу оккупанты похищали украинских патриотов и подвергали их многочисленным пыткам.

Кроме того, задокументированы факты, когда фигурант лично участвовал в карательных акциях и пытках гражданских граждан, говорится в материале.

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По данным пресс-службы, 20 апреля 2022 года преступник вместе с четырьмя подчиненными ворвался в дом местного предпринимателя и потребовал от мужчины передать складские помещения его компании для нужд оккупантов. Там захватчики планировали снимать постановочные видео о фейковой раздаче "гумпомощи РФ".

Когда предприниматель со своей женой отказали оккупантам – российский генерал распорядился закрыть женщину в подвале собственного дома, а ее мужа приказал схватить и унести с собой, отметили в ведомстве.

По данным СБУ, пострадавшего увезли в один из его составов. Перед отъездом Поплавский дал указание своему подчиненному бросить боевую гранату в подвал, куда заточили жену предпринимателя, если ее муж не вернется через час.

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После приезда на склад фигурант приставил к виску потерпевшего пистолет, заставляя его на видео "поблагодарить оккупантов за оказанную помощь" местным жителям. В результате – бизнесмен таки согласился на условия оккупантов, говорится в материале.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Поплавскому о подозрении в отдании приказа о совершении действий, направленных на нарушение законов и обычаев войны.

В настоящее время злоумышленник находится за границей, продолжаются меры по привлечению его к ответственности.

23 ноября стало известно, что журналисты идентифицировали российского офицера, ответственного за жестокое содержание 366 человек в школьном подвале в селе Ягодное на Черниговщине.

29 ноября Служба безопасности Украины задержала агентства Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ), которая скорректировала десятки "шахедов" по Одессе.

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