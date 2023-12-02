СБУ: Порошенко мав зустрітися з Орбаном, Росія б використала як ІПСО

"Серед планів ворога – залучення до ІПСО окремих українських політиків під час відвідин третіх країн", – пише спецслужба

Петро Порошенко (Скриншот з відео)

Служба безпеки України повідомила, що отримала контррозвідувальні дані, за якими п'ятий президент України та нардеп Петро Порошенко мав провести зустріч з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. За словами спецслужби, Росія планувала використати цю та інші подібні зустрічі як інформаційно-психологічні спецоперації проти України.

Учора Порошенко не зміг виїхати за кордон. Його відрядження скасував перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко після отримання "листа для службового призначення".

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"СБУ та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України. Головна мета ворога – знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини", – пише відомство.

СБУ пише, що за задумом російських спецслужб широкомасштабне ІПСО має призвести:

→ до зміни настроїв у країнах-партнерах антиросійської коаліції;

→ спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни.

Такі заяви спецслужби РФ планували активно підтримати через проросійські політичні сили в іноземних країнах, а серед планів Росії — залучення до ІПСО окремих українських політиків під час відвідин третіх країн, зазначає відомство.

"За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії Європейська солідарність Петра Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом путіна" і закликає зняти санкції з РФ", – пояснює СБУ.

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Росія планувала використати у своїх ІПСО проти України цю зустріч Порошенка та інші робочі зустрічі українських політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи, стверджує відомство.

СБУ зауважує, що звернулася до Офісу президента, Кабміну та Верховної Ради з пропозицією врахувати інформацію про плани РФ під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

"Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату (Порошенку. – Ред.), який мав стати інструментом в руках російських спецслужб", – пояснює відомство.

Вчора ввечері СБУ вже публікувала повідомлення про те, що надіслала державним органам лист з інформацією про російське ІПСО.

Тоді ж відомство зауважувало, що інформування не стосувалося "жодних конкретних представників політичних сил".

Інформація про зустріч п'ятого президента з Орбаном раніше не публікувалася.

ДОПОВНЕНО о 18:45. У Європейській солідарності згодом відповіли, що Порошенко мав відвідати лише Польщу та США, а заяву СБУ назвали "неправдивою".

1 грудня Порошенка не випустили з України у закордонну поїздку – у Державній прикордонній службі заявили, що відрядження скасоване. За словами Порошенка, у Польщі та США у нього заплановано десятки зустрічей, зокрема щодо зняття блокади українських перевізників та забезпечення американської військової допомоги.

Перший віцеспікер Ради Корнієнко заявив, що отримав листа для службового користування, який він не може коментувати: "Відповідно, далі ми вимушені були скасувати це відрядження [Порошенка]".

Згодом на пресконференції у Києві Порошенко розкрив свою версію, що саме було у листі до Ради: "Цей лист від спецслужб про те, що депутатам, включно з Порошенком, дуже небезпечно перебувати за кордоном, це загроза його життю".

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