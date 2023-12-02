Євросолідарність: Порошенко збирався лише в Польщу та США, заява СБУ про Орбана – неправда
Партія Європейська солідарність відповіла, що нардеп Петро Порошенко планував відвідати лише Польщу та Сполучені Штати у межах свого скасованого закордонного відрядження. Політсила назвала "неправдивою" заяву Служби безпеки України про заплановану зустріч Порошенка з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Раніше СБУ заявила, що така зустріч планувалась, і її хотіла використати РФ для інформаційно-психологічних спецоперацій проти України. Спецслужба написала, що надіслала інформацію про російське ІПСО до держорганів, після чого керівництво Верховної Ради не надало дозвіл Порошенку на відрядження.
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"Викликають відвертий подив спроби влади виправдати фактичний зрив візиту лідера опозиції Петра Порошенка до Вашингтона контррозвідувальною інформацію СБУ про ймовірність зустрічі пʼятого президента України з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та теоретичне використання бесіди російськими спецслужбами", – пише партія.
Євросолідарність зазначила, що з першого по восьме грудня Порошенко планував візити лише до двох країн: Польщі та США, а заяву СБУ назвали "неправдивою".
Окрім Порошенка до США не випустили й усіх нардепів від партії, які отримали запрошення на Форум Міжнародного демократичного союзу, а також на зустрічі в Пентагоні, Конгресі, Держдепі США, зауважують в Євросолідарності.
Йдеться про народних депутаток Іванну Климпуш-Цинцадзе, Ірину Геращенко та Марину Іонову, перша раніше повідомила про скасоване відрядження.
- 1 грудня Порошенка не випустили з України у закордонну поїздку – у Державній прикордонній службі заявили, що відрядження скасоване. За словами Порошенка, у Польщі та США у нього заплановано десятки зустрічей, зокрема щодо зняття блокади українських перевізників та забезпечення американської військової допомоги.
- Перший віцеспікер Ради Корнієнко заявив, що отримав листа для службового користування, який він не може коментувати: "Відповідно, далі ми вимушені були скасувати це відрядження [Порошенка]".
- Того ж дня ввечері СБУ вже публікувало повідомлення про те, що надіслала державним органам лист з інформацією про російське ІПСО. Тоді ж відомство зауважувало, що інформування не стосувалося "жодних конкретних представників політичних сил".
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