Євросолідарність: Порошенко збирався лише в Польщу та США, заява СБУ про Орбана – неправда

Партія пише, що нардеп мав відвідати лише Польщу та США

Петро Порошенко (Фото: Eurosolidarity.org)

Партія Європейська солідарність відповіла, що нардеп Петро Порошенко планував відвідати лише Польщу та Сполучені Штати у межах свого скасованого закордонного відрядження. Політсила назвала "неправдивою" заяву Служби безпеки України про заплановану зустріч Порошенка з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Раніше СБУ заявила, що така зустріч планувалась, і її хотіла використати РФ для інформаційно-психологічних спецоперацій проти України. Спецслужба написала, що надіслала інформацію про російське ІПСО до держорганів, після чого керівництво Верховної Ради не надало дозвіл Порошенку на відрядження.

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"Викликають відвертий подив спроби влади виправдати фактичний зрив візиту лідера опозиції Петра Порошенка до Вашингтона контррозвідувальною інформацію СБУ про ймовірність зустрічі пʼятого президента України з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та теоретичне використання бесіди російськими спецслужбами", – пише партія.

Євросолідарність зазначила, що з першого по восьме грудня Порошенко планував візити лише до двох країн: Польщі та США, а заяву СБУ назвали "неправдивою".

Окрім Порошенка до США не випустили й усіх нардепів від партії, які отримали запрошення на Форум Міжнародного демократичного союзу, а також на зустрічі в Пентагоні, Конгресі, Держдепі США, зауважують в Євросолідарності.

Йдеться про народних депутаток Іванну Климпуш-Цинцадзе, Ірину Геращенко та Марину Іонову, перша раніше повідомила про скасоване відрядження.

1 грудня Порошенка не випустили з України у закордонну поїздку – у Державній прикордонній службі заявили, що відрядження скасоване. За словами Порошенка, у Польщі та США у нього заплановано десятки зустрічей, зокрема щодо зняття блокади українських перевізників та забезпечення американської військової допомоги.

Перший віцеспікер Ради Корнієнко заявив, що отримав листа для службового користування, який він не може коментувати: "Відповідно, далі ми вимушені були скасувати це відрядження [Порошенка]".

Того ж дня ввечері СБУ вже публікувало повідомлення про те, що надіслала державним органам лист з інформацією про російське ІПСО. Тоді ж відомство зауважувало, що інформування не стосувалося "жодних конкретних представників політичних сил".

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