Евросолидарность: Порошенко собирался в Польшу и США, заявление СБУ об Орбане – неправда

Партия пишет, что нардеп должен был посетить только Польшу и США

Петр Порошенко (Фото: Eurosolidarity.org)

Партия Европейская солидарность ответила, что нардеп Петр Порошенко планировал посетить только Польшу и Соединенные Штаты в рамках отмененной зарубежной командировки. Политсила назвала "ложным" заявление Службы безопасности Украины о запланированной встрече Порошенко с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Ранее СБУ заявила, что такая встреча планировалась и ее хотела использовать РФ для информационно-психологических спецопераций против Украины. Спецслужба говорит, что направила информацию о российском ИПСО в госорганы, после чего руководство Верховной Рады не предоставило разрешение Порошенко на командировку.

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"Вызывают откровенное удивление попытки властей оправдать фактический срыв визита лидера оппозиции Петра Порошенко в Вашингтон контрразведывательной информации СБУ о вероятности встречи пятого президента Украины с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и теоретическом использовании беседы российскими спецслужбами", – пишет партия.

Евросолидарность отметила, что с первого по восьмое декабря Порошенко планировал визиты только в две страны: Польшу и США, а заявление СБУ назвали "неправдивым".

Кроме Порошенко, в США не выпустили и всех нардепов от партии, получивших приглашение на Форум Международного демократического союза, а также на встречи в Пентагоне, Конгрессе, Госдепе США, отмечают в Евросолидарности.

Речь идет о народных депутатах Иванне Климпуш-Цинцадзе, Ирине Геращенко и Марине Ионовой, первая ранее сообщила об отмененной командировке.

1 декабря Порошенко не выпустили из Украины в заграничную поездку – в Государственной пограничной службе заявили, что командировка отменена. По словам Порошенко, в Польше и США у него запланированы десятки встреч, в том числе по снятию блокады украинских перевозчиков и обеспечению американской военной помощи.

Первый вице-спикер Рады Корниенко заявил, что получил письмо для служебного пользования, которое он не может комментировать: "Соответственно, дальше мы вынуждены были отменить эту командировку [Порошенко]".

В тот же день вечером СБУ уже публиковало сообщения о том, что направила государственным органам письмо с информацией о российском ИПСО. Тогда же ведомство замечало, что информирование не касалось "никаких конкретных представителей политических сил".

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