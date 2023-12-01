Відрядження Порошенка. СБУ: Написали владі про ІПСО Росії, політиків не згадували

Перший віцеспікер заявив, що скасував закордонне відрядження Порошенка через "лист для службового користування". Згодом СБУ опублікувала заяву

Служба безпеки України (Фото: Depositphotos)

Служба безпеки України надіслала до державних органів інформацію щодо планів РФ стосовно інформаційно-психологічних спецоперацій як в Україні, так і за кордоном. Пресслужба відомства стверджує, що дані були відправлені, щоб посадовці могли врахувати їх на свій розсуд під час організації та погодження закордонних відряджень. У спецслужбі зауважили, що в інформації не йшлося про конкретних представників політичних сил.

Цю заяву опублікували після того, як нардепу Петру Порошенку скасували закордонне відрядження. Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що зробив це після отримання "листа для службового користування". Чи йдеться про цей же лист у повідомленні СБУ – невідомо.

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"СБУ системно протидіє спецслужбам Російської Федерації, які після викриття своїх агентурних мереж в Україні сконцентрували власні зусилля на проведенні різноманітних інформаційно-психологічних операцій та провокацій. Такі ІПСО — як всередині нашої держави, так і за кордоном — спрямовані, зокрема, на дискредитацію України на міжнародній арені, спроби розколоти українське суспільство, посіяти недовіру до військово-політичного керівництва держави, що, за задумом РФ, матиме негативний вплив на стан обороноздатності України", – пояснює відомство.

СБУ пише, що направила відповідну інформацію до органів державної влади, зокрема в Офіс президента, Кабінет міністрів та Верховну Раду, щоб вони "мали змогу на свій розсуд врахувати ці дані під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій", зокрема з урахуванням позиції Міністерства закордонних справ.

"Адже, згідно з законодавством, саме Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України", – зазначає спецслужба.

Відомство зауважує, що це інформування мало на меті посилення держбезпеки країни у період воєнного стану та не стосувалося "жодних конкретних представників політичних сил".

Сьогодні, 1 грудня, п'ятого президента Порошенка не випустили з України у закордонну поїздку – у Державній прикордонній службі заявили, що відрядження скасоване. За словами Порошенка, у Польщі та США у нього заплановано десятки зустрічей, зокрема щодо зняття блокади українських перевізників та забезпечення американської військової допомоги.

Перший віцеспікер Ради Корнієнко заявив, що отримав листа для службового користування, який він не може коментувати: "Відповідно, далі ми вимушені були скасувати це відрядження [Порошенка]".

Згодом на пресконференції у Києві Порошенко розкрив свою версію, що саме було у листі до Ради: "Цей лист від спецслужб про те, що депутатам включно з Порошенком дуже небезпечно перебувати за кордоном, це загроза його життю".

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