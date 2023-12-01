Командировка Порошенко. СБУ: Написали властям об ИПСО России, политиков не упоминали

Первый вице-спикер заявил, что отменил заграничную командировку Порошенко из-за "письма для служебного пользования". Потом СБУ опубликовала заявление

Служба безопасности Украины (Фото: Depositphotos)

Служба безопасности Украины направила в государственные органы информацию о планах РФ по информационно-психологическим спецоперациям как в Украине, так и за рубежом. Пресс-служба ведомства утверждает, что данные были направлены, чтобы чиновники могли учесть их по своему усмотрению во время организации и согласования заграничных командировок. В спецслужбе отметили, что в информации речь не шла о конкретных представителях политических сил.

Это заявление опубликовали после того, как нардепу Петру Порошенко отменили заграничную командировку. Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что сделал это после получения "письма для служебного пользования". Идет ли речь об этом же письме в сообщении СБУ – неизвестно.

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"СБУ системно противодействует спецслужбам Российской Федерации, которые после разоблачения своих агентурных сетей в Украине сконцентрировали собственные усилия на проведении различных информационно-психологических операций и провокаций. Такие ИПСО — как внутри нашего государства, так и за рубежом — направлены, в частности, на дискредитацию Украины на международной арене, попытки расколоть украинское общество, посеять недоверие к военно-политическому руководству государства, что, по замыслу РФ, окажет негативное влияние на состояние обороноспособности Украины", – объясняет ведомство.

СБУ пишет, что направила соответствующую информацию в органы государственной власти, в частности в Офис президента, Кабинет министров и Верховную Раду, чтобы они "имели возможность по своему усмотрению учесть эти данные при организации и согласовании заграничных командировок украинских делегаций", в том числе с учетом позиции Министерства иностранных дел.

"Ведь, согласно законодательству, именно Министерство иностранных дел является главным органом исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних сношений Украины", – отмечает спецслужба.

Ведомство отмечает, что это информирование имело целью усиление госбезопасности страны в период военного положения и не касалось "никаких конкретных представителей политических сил".

Сегодня, 1 декабря, пятого президента Порошенко не выпустили из Украины в заграничную поездку – в Государственной пограничной службе заявили, что командировка отменена. По словам Порошенко, в Польше и США у него запланированы десятки встреч, в том числе о снятии блокады украинских перевозчиков и обеспечении американской военной помощи.

Первый вице-спикер Рады Корниенко заявил, что получил письмо для служебного пользования, которое он не может комментировать: "Соответственно, дальше мы вынуждены были отменить эту командировку [Порошенко]".

Впоследствии на пресс-конференции в Киеве Порошенко раскрыл свою версию, что именно было в письме к Раде: "Это письмо от спецслужб о том, что депутатам включая Порошенко очень опасно находиться за границей, это угроза его жизни".

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