Виїзд Порошенка за кордон скасували після отримання секретного листа — віцеспікер ВР
Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, який видав розпорядження про скасування закордонного відрядження нардепа Петра Порошенка, пояснив причини в етері телемарафону.
Вранці 1 грудня Порошенко опублікував відео з державного кордону, де заявив, що прикордонники не пропустили його, попри розпорядження про відрядження, яке підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
За словами Корнієнка, політик вказав основною підставою участь у непарламентському заході – у партійному форумі.
"Напевно, туди входить партія Європейська солідарність. І він писав про те, що паралельно з цим будуть ще якісь там зустрічі високого рівня", – сказав Корнієнко.
Однак він зазначив, що згідно з внутрішніми документами, внутрішніми принципами, участь у партійних заходах – допускається.
"Але коли надійшов лист ДСК [для службового користування], який не можу коментувати, відповідно, далі ми вимушені були скасувати це відрядження", – сказав перший віцеспікер ВР.
- 28 травня 2022 року у Порошенка заявили, що 27 травня його не випустили за кордон на сесію Парламентської асамблеї НАТО.
- Того ж дня прикордонники вдруге не дозволили Порошенку виїхати за межі України – навіть із новими дозвільними документами.
Читайте також: Зеленський про відмову Порошенку у виїзді за кордон: Це гастролери, їм потрібні ефіри