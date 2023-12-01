Виїзд Порошенка за кордон скасували після отримання секретного листа — віцеспікер ВР

Олександр Корнієнко (Фото: Валентина Поліщук/ LIGA.net)

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, який видав розпорядження про скасування закордонного відрядження нардепа Петра Порошенка, пояснив причини в етері телемарафону.

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Вранці 1 грудня Порошенко опублікував відео з державного кордону, де заявив, що прикордонники не пропустили його, попри розпорядження про відрядження, яке підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За словами Корнієнка, політик вказав основною підставою участь у непарламентському заході – у партійному форумі.

"Напевно, туди входить партія Європейська солідарність. І він писав про те, що паралельно з цим будуть ще якісь там зустрічі високого рівня", – сказав Корнієнко.

Однак він зазначив, що згідно з внутрішніми документами, внутрішніми принципами, участь у партійних заходах – допускається.

"Але коли надійшов лист ДСК [для службового користування], який не можу коментувати, відповідно, далі ми вимушені були скасувати це відрядження", – сказав перший віцеспікер ВР.

28 травня 2022 року у Порошенка заявили, що 27 травня його не випустили за кордон на сесію Парламентської асамблеї НАТО.

Того ж дня прикордонники вдруге не дозволили Порошенку виїхати за межі України – навіть із новими дозвільними документами.

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