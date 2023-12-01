Порошенка не випустили з України. Прикордонники заявили, що відрядження анульоване — відео

Порошенка не випустили з України у закордонну поїздку, у Державній прикордонній службі заявили, що відрядження скасоване

Петро Порошенко на кордоні (Фото: скриншот з відео)

П'ятого президента Петра Порошенка не випустили з України у закордонну поїздку, у Державній прикордонній службі заявили, що відрядження скасоване.

Вранці 1 грудня політик опублікував відео з державного кордону, де заявив, що прикордонники не пропустили його, попри розпорядження про відрядження, яке підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він сказав, що у Польщі та США у нього заплановано десятки зустрічей, зокрема щодо зняття блокади українських перевізників та забезпечення американської військової допомоги.

Порошенко заявив, що збирався зустрітися із "проблемними" законодавцями від Республіканської партії та спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

LIGA.net заявив, що на час дії воєнного стану народні депутати мають право виїжджати за кордон на підставі рішень про відрядження. Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарізаявив, що на час дії воєнного стану народні депутати мають право виїжджати за кордон на підставі рішень про відрядження.

"Щодо народного депутата, про якого ви цікавитеся, у прикордонників є підтвердження, що його відрядження за кордон скасоване. Саме тому його не пропустили через державний кордон", — сказав Демченко.

28 травня 2022 року у Порошенка заявили, що 27 травня його не випустили за кордон на сесію Парламентської асамблеї НАТО.

Того ж дня прикордонники вдруге не дозволили Порошенку виїхати за межі України – навіть із новими дозвільними документами.

Порошенко відповів президенту Зеленському: У нас усіх зараз один ворог – Путін та рашистська погань.

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