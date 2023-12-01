Порошенко не выпустили из Украины. В ГПСУ заявили, что командировка аннулирована — видео

Порошенко не выпустили из Украины в заграничную поездку, в Государственной пограничной службе заявили, что командировка отменена

Петр Порошенко на границе (Фото: скриншот с видео)

Пятого президента Петра Порошенко не выпустили из Украины в заграничную поездку, в Государственной пограничной службе заявили, что командировка отменена.

Утром 1 декабря политик опубликовал видео с государственной границы, где заявил, что пограничники не пропустили его, несмотря на распоряжение о командировке, которое подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он сказал, что в Польше и США у него запланированы десятки встреч, в частности, о снятии блокады украинских перевозчиков и обеспечении американской военной помощи.

Порошенко заявил, что собирался встретиться с "проблемными" законодателями от Республиканской партии и спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

LIGA.net заявил, что на время действия военного положения народные депутаты имеют право выезжать за границу на основании решений о командировках. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментариизаявил, что на время действия военного положения народные депутаты имеют право выезжать за границу на основании решений о командировках.

"Относительно народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников есть подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому его не пропустили через государственную границу", — сказал Демченко.

28 мая 2022 года у Порошенко заявили, что 27 мая его не выпустили за границу на сессию Парламентской ассамблеи НАТО.

В тот же день пограничники во второй раз не позволили Порошенко выехать за пределы Украины – даже с новыми разрешительными документами.