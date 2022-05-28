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У Порошенко заявили, что его не выпустили на сессию ПА НАТО. Пограничники не комментируют

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28.05.2022, 12:27
У Порошенко заявили, что его не выпустили на сессию ПА НАТО. Пограничники не комментируют - Фото
Петр Порошенко (Фото - пресс-служба Евросолидарности)

В партии Европейская солидарность заявили, что вчера ночью пятого президента и действующего нардепа Петра Порошенко не пустили за границу на сессию Парламентской ассамблеи НАТО. Об этом сообщается на сайте партии. В Госпогранслужбе не смогли прокомментировать LIGA.net этот инцидент.

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Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко заявила, что Порошенко не пропустили через границу в пункте пропуска Рава-Русская. По ее словам, пограничники говорили, что распоряжение о командировке "подделанное или отмененное", хотя других нардепов из страны выпускают.

Она также отметила, что вчера не смогла связаться с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком, однако сегодня утром поговорила с ним по телефону.

По словам Геращенко, он подтвердил, что подписал два распоряжения о заграничных распоряжениях Порошенко, а других распоряжений (с другими реквизитами или QR-кодами) у него нет, потому что действуют эти.

Евросолидарность также опубликовала два распоряжения о командировках делегаций с Порошенко – на сессию ПА НАТО в Вильнюсе (действует с 26 по 31 мая) и для участия в конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме (с 30 мая по 2 июня).

Геращенко также сообщила, что заседание в Вильнюсе началось со всеми нардепами из распоряжения, кроме Порошенко.

У Порошенко заявили, что его не выпустили на сессию ПА НАТО. Пограничники не комментируют

У Порошенко заявили, что его не выпустили на сессию ПА НАТО. Пограничники не комментируют

LIGA.net обратилась в пресс-центр Госпогранслужбы с просьбой прокомментировать инцидент. Однако там сказали, что не имеют информации об этом, поскольку информация о пересечении или попытке пересечения границы третьими лицами – это персональные данные.

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Марк Сировой
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ПА НАТО Петр Порошенко граница гпсу Евросолидарность
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