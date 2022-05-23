"Слова Медведчука – не сенсация". Адвокаты Порошенко рассказали, что хотят услышать от СБУ

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко считают, что в своих показаниях нардеп Виктор Медведчук "не сказал ничего такого", что СБУ могла бы подтвердить доказательствами, сказали Игорь Головань и Илья Новиков на брифинге.

"Слова Медведчука – это не сенсация. Но очень плохая новость – логика, которая присутствует у людей в конце третьего месяца горячей фазы этой войны", – сказал Новиков.

Защита Порошенко считает, что делом занимается СБУ, а не Государственное бюро расследований, – это нарушение закона.

"Мы ожидаем, что вы нам что-то покажете: если речь идет о деньгах – как они шли, если о преступном сговоре – покажите что-нибудь, а не слова человека, который сейчас в такой интересной ситуации. Медведчук это максимально не ко времени. Если страна переросла вопрос Шкарлета и многие другие вопросы – кажется, вопрос преследования оппозиции, по мнению некоторых людей, не переросла", – сказал Новиков.

СПРАВКА. В апреле 2022 года . В апреле 2022 года СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста. Его подозревают в госизмене, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление нацресурсов в оккупированном Крыму. Одно из дел касается организации незаконных схем поставок угля с временно оккупированных территорий. Другое дело – незаконное завладение ООО "ПрикарпатЗападТранс" участком госнефтепровода на свыше 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность. 23 мая у Порошенко заявили , что Медведчуку за "показания" против него якобы обещают лучшие условия содержания в СИЗО.

Медведчук заявлял ранее в показаниях, что пятый президент "отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах", а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода, известного как "труба Медведчука".

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что риторика Медведчука "несколько изменилась": он сотрудничает со следствием. "Мы приветствуем [его] готовность рассказать о деталях дел", – сказал Баканов. И добавил, что Медведчук "подтверждает версии" СБУ об этих делах.

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Катерина Амеліна

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