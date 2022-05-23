Дело Медведчука. Баканов увязал начало большой войны с политикой Порошенко в 2014-2015-х
Несмотря на то, что события в уголовных производствах, где фигурантами являются пятый президент Петр Порошенко и пророссийский нардеп Виктор Медведчук, охватывают период 2014-2015 годов, "именно сейчас мы можем в полной мере оценить их влияние на экономику и безопасность нашей страны, поскольку именно тогда закладывался фундамент сегодняшних событий". Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
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"Нынешняя война – прямое следствие политики РФ, которая любыми средствами пыталась сохранить свое влияние на Украину. А высшие должностные лица нашей страны, к сожалению, тем или иным способом помогали этому", – отметил он.
Информация от Медведчука, сказал Баканов, "позволит народу увидеть, какой именно была госполитика ранее".
"Мы увидели пример неимоверного политического цинизма, когда под патриотическими лозунгами решались бизнес-вопросы и даже финансировались террористы ради "быстрой копейки", укреплялось влияние России на Украину", – отметил глава СБУ.
Медведчук заявлял ранее в показаниях, что пятый президент "отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах", а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода, известного как "труба Медведчука".
Глава СБУ отметил, что риторика Медведчука "несколько поменялась": он сотрудничает со следствием. "Мы приветствуем [его] готовность рассказать о деталях дел", – сказал Баканов. Он добавил, что Медведчук "подтверждает версии" СБУ об этих делах.
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