Дело Медведчука. Баканов увязал начало большой войны с политикой Порошенко в 2014-2015-х

Несмотря на то, что события в уголовных производствах, где фигурантами являются пятый президент Петр Порошенко и пророссийский нардеп Виктор Медведчук, охватывают период 2014-2015 годов, "именно сейчас мы можем в полной мере оценить их влияние на экономику и безопасность нашей страны, поскольку именно тогда закладывался фундамент сегодняшних событий". Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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"Нынешняя война – прямое следствие политики РФ, которая любыми средствами пыталась сохранить свое влияние на Украину. А высшие должностные лица нашей страны, к сожалению, тем или иным способом помогали этому", – отметил он.

Информация от Медведчука, сказал Баканов, "позволит народу увидеть, какой именно была госполитика ранее".

"Мы увидели пример неимоверного политического цинизма, когда под патриотическими лозунгами решались бизнес-вопросы и даже финансировались террористы ради "быстрой копейки", укреплялось влияние России на Украину", – отметил глава СБУ.

СПРАВКА. В апреле 2022 года . В апреле 2022 года СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста. Его подозревают в госизмене, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление нацресурсов в оккупированном Крыму. Одно из дел касается организации незаконных схем поставок угля с временно оккупированных территорий. Другое дело – незаконное завладение ООО "ПрикарпатЗападТранс" участком госнефтепровода на свыше 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность. 23 мая у Порошенко заявили , что Медведчуку за "показания" против него якобы обещают лучшие условия содержания в СИЗО.

Медведчук заявлял ранее в показаниях, что пятый президент "отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах", а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода, известного как "труба Медведчука".

Глава СБУ отметил, что риторика Медведчука "несколько поменялась": он сотрудничает со следствием. "Мы приветствуем [его] готовность рассказать о деталях дел", – сказал Баканов. Он добавил, что Медведчук "подтверждает версии" СБУ об этих делах.

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Евгений Пилипенко

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