У Порошенко считают, что Медведчуку за "показания" пообещали лучшие условия пребывания

В Европейской солидарности Петра Порошенко назвали запись с Виктором Медведчуком "информационной диверсией в интересах страны агрессора", говорится в заявлении партии.

В заявлении обвинили главу СБУ Ивана Баканова и заместителя руководителя ОП Олега Татарова в "нарушении принципа внутриполитического единства", которое, как отмечают в заявлении, партия ЕС придерживается с 24 февраля.

"Враг не Порошенко, враг — Путин", – заявили в партии.

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"Нет никаких сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера. "Оплатой" за эти "свидетельства" был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена", – считают в партии.

В своих показаниях Медведчук заявил, что бывший президент отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах, а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", известного как "труба Медведчука".

Катерина Амеліна

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