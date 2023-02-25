Порошенко ответил Зеленскому: У нас всех сейчас один враг – Путин и рашистская нечисть

Сегодня у всех политиков Украины общий враг – "рашистская нечисть" во главе с диктатором РФ Владимиром Путиным. Об этом написал в Facebook пятый президент Петр Порошенко, комментируя вчерашнюю реплику президента Владимира Зеленского в его адрес.

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"У каждого украинского политика и государственника сегодня только один враг. Это – Путин и вся его рашистская нечисть", – считает Порошенко.

Он также написал, что "единство украинцев и украинских политиков в противостоянии с врагом – наша огромная ценность. Ей аплодирует весь мир. И именно это – залог нашей победы. Поэтому ничего не планирую менять в своей стратегии из-за реплики на пресс-конференции. Послушал – и забыл".

24 февраля во время пресс-конференции Зеленский в ответ на вопрос журналистки 5 канала сказал, что он "уничтожил российское присутствие в парламенте Украины, уничтожил российские телеканалы в Украине, уничтожил олигархов. Извините, что один из них – владелец вашего канала" (то есть, Порошенко. – Ред).

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Сергій Бережний

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