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Порошенко снова не выпустили из Украины – уже с новыми документами

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 16:18
Порошенко снова не выпустили из Украины – уже с новыми документами - Фото
Петр Порошенко (Скриншот из видеотрансляции)

Пограничники во второй раз не позволили пятому президенту Петру Порошенко выехать за пределы Украины – даже с новыми разрешительными документами. Об этом сообщает УП.

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Источник издания сообщил, что Порошенко сегодня снова не был выпущен за рубеж.

Депутат от Европейской солидарности Виктория Сюмар написала в Facebook, что "сегодня QR код считался, командировка действительна, Стефанчук подтвердил... Однако теперь пограничники говорят, что (Порошенко) "предоставил не все документы", но не говорят, какие именно "не все".

Соратники Порошенко обвинили власть в "политическом заказе". Они считают, что оснований для ограничений на выезд Порошенко нет, так как он как нардеп не является военнообязанным и у него оформлены документы о рабочей командировке.

Ранее в Европейской солидарности заявили, что Порошенко не пустили за границу на сессию Парламентской ассамблеи НАТО.

Сергей Бережной
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Петр Порошенко
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