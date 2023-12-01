Выезд Порошенко за границу был отменен после получения секретного письма — вице-спикер ВР

Александр Корниенко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, издавший распоряжение об отмене заграничной командировки нардепа Петра Порошенко, объяснил причины в эфире телемарафона.

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Утром 1 декабря Порошенко опубликовал видео с государственной границы, где заявил, что пограничники не пропустили его, несмотря на распоряжение о командировке, которое подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам Корниенко, политик указал главным основанием участие в непарламентском мероприятии – в партийном форуме.

"Наверное, туда входит партия Европейская солидарность. И он писал о том, что параллельно с этим будут еще какие-то встречи высокого уровня", – сказал Корниенко.

Однако он отметил, что согласно внутренним документам, внутренним принципам, участие в партийных мероприятиях – допускается.

"Но когда поступило письмо ДСП [для служебного пользования], которое не могу комментировать, соответственно, дальше мы вынуждены были отменить эту командировку", – сказал первый вице-спикер ВР.

28 мая 2022 года у Порошенко заявили, что 27 мая его не выпустили за границу на сессию Парламентской ассамблеи НАТО.

В тот же день пограничники не позволили Порошенко выехать за пределы Украины – даже с новыми разрешительными документами.

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