"Плівки Медведчука". Верховний суд остаточно відхилив позов Порошенка проти Зеленського

Петро Порошенко (Пресслужба Євросолідарності)

Велика палата Верховного суду остаточно відхилила позов експрезидента Петра Порошенка до чинного глави держави Володимира Зеленського щодо заяви про те, що його попередник разом з екслідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком нібито заробляв на торгівлі з окупантами. Про це йдеться у постанові суду від 19 жовтня.

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24 червня 2021 року Зеленський в інтерв'ю 1+1, коментуючи опубліковані перед тим записи прослуховування Медведчука, сказав наступне:

"Дивіться, для мене не новина те, що відбулося. Ми всі про це знали. Ми не мали плівок, ніхто не чув їх, але було багато різної інформації від Служби безпеки, розвідки. Ми просто розуміємо, як це відбувалося. Що з терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом із п'ятим президентом".

12 вересня 2022 року Порошенко звернувся до суду, вимагаючи від Зеленського опублікувати інформацію СБУ та розвідки, про яку він говорив.

У своєму позові він також просив визнати протиправною бездіяльність на той момент вже чинного президента Зеленського через "неоприлюднення публічної інформації, яка становить суспільний інтерес".

На думку Порошенка, чинний президент ухилявся оприлюднити в повному обсязі наявну у нього публічну інформацію, отриману від СБУ, розвідувальних органів та інших осіб щодо нього.

"Тому позивач звернувся до адміністративного суду з вимогами визнати протиправною бездіяльність президента України, яка полягає у неоприлюдненні згаданої в інтерв`ю публічної інформації, а також зобов`язати відповідача оприлюднити цю інформацію, що становить суспільний інтерес", – зазначається у постанові.

Верховний суд відмовив у задоволенні позову, із чим позивач не погодився і подав апеляцію на це рішення до Великої палати Верховного Суду.

Та, своєю чергою, змінила рішення суду першої інстанції лише у мотивувальній частині, а в іншій частині рішення було залишено без змін. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

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