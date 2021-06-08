Пророссийский политик Виктор Медведчук, который при пятом президенте Петре Порошенко официально занимался освобождением украинских пленных и заложников "с подвалов" боевиков на Донбассе, в какие-то моменты отговаривал последних от выгодного для Украины обмена. Об этом речь идет в заключительной серии расследования Bihus.info с аудиозаписями "прослушки" Медведчука.

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Из бесед "Медведчука" с помощником президента РФ "Владиславом Сурковым" становится ясно, что Медведчуку роль посредника в процессе по пленным/заложникам предложил Порошенко. Пятый президент говорил, что это сделано по инициативе на то время главы СБУ.

У Дениса Бигуса полагают, что Медведчук не был настолько влиятельным в этом процессе, как о том создавалась картинка, и переговоры вел якобы только на низшем уровне, а не с президентом РФ Владимиром Путиным (которому приходится кумом) или кем-то на позиции с реальной властью.

Аудио, которые есть в распоряжении Bihus.info, демонстрируют, что его контакты по удерживаемым лицам – это Ольга Кобцева от боевиков в Луганске и Дарья Морозова (из Донецка). Время от времени "Медведчук" созванивается и дружелюбно беседует с "Петровичем", он же Владимир Кононов ("министр обороны ДНР").

В какой-то момент Кобцева жалуется, что в обход нее кто-то хочет обменять одного на семерых (в пользу Украины). "Медведчук" говорит ей, что нет, не нужен такой обмен, и смеется. Обмен сорвался.

В другой части сюжета речь идет о вызволении из плена воевавшего в Донецком аэропорту Андрея "Рахмана" Гречанова, которого оккупанты захватили в конце июля 2015-го. Тогда же ВСУ взяли в плен майора армии России Владимира Старкова. Их решили обменять друг на друга, но процесс застопорился.

Вытянуть Гречаного взялся его друг, автогонщик Алексей Мочанов, который на то время имел статус советника министра обороны. Он утверждает, что после разговоров с боевиками мог вызволить "киборга" еще в августе, но процесс постоянно срывался.

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В сюжете рассказано, что в ноябре 2015-го "Медведчук" созвонился с Кононовым и пожаловался ему на усилия Мочанова, который якобы договорился с главарем боевиков Александром Захарченко об обмене. Со слов политика становится понятно, что обмен договорено совершить под эгидой "двух первых", а не отдавать Гречаного Мочанову. Подразумевается, что "первые" – это президенты Украины и РФ.

"Медведчук" объясняет такое маневр тем, что в этом случае Старков будет помилован Порошенко ради прецедента по гибридной войне России против Украины.

Гречаного должны были в очередной раз освободить 28 ноября. Но, как видно по скринам и аудио программы, 28 ноября "Медведчук" снова набрал Кононова и сообщил тому, что обмен откладывается на два дня.

В итоге киборга вернули в Украину 30 ноября, но продержали это в секретности еще несколько часов – до возвращения 1 декабря ночью из Парижа Порошенко, который был там на нормандском саммите и потом заявил, что просил союзников "надавить на Путина", чтобы освободить "Рахмана".

Авторы сюжета подводят зрителя к тому, что обмен Гречанова "придерживали" якобы ради "картинки" 1 декабря. В сюжете показано и интервью с военным, которому дают слушать эти "прослушки".

Весной/летом 2021 года Bihus.info опубликовали четыре серии "пленок Медведчука", где расследование ведется по аудиозаписям с голосами людей, похожими на голоса украинских и российских топ-политиков и чиновников. Основной акцент – на пророссийском политике Медведчуке и его переговорах с руководством РФ и Украины.

У пятого президента Порошенко заявили, что на пленках – "какие-то голоса" (у Медведчука сюжеты назвали "фейком", как и у Медведчука) и что Медведчук ничем, кроме освобождения заложников, не занимался. Также там уверены, что сюжеты Бигуса – "слиты из ОП" в пользу президента Зеленского с целью дискредитации Порошенко и его партии.

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Евгений Пилипенко

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