"Пленки Медведчука". Верховный суд окончательно отклонил иск Порошенко против Зеленского

Петр Порошенко (Пресс-служба Евросолидарности)

Большая палата Верховного суда окончательно отклонила иск экс-президента Петра Порошенко к действующему главе государства Владимиру Зеленскому по поводу заявления о том, что его предшественник вместе с экс-лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком якобы зарабатывал на торговле с оккупантами. Об этом говорится в постановлении суда от 19 октября.

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24 июня 2021 года Зеленский в интервью 1+1, комментируя опубликованные перед тем записи прослушивания Медведчука, сказал следующее:

"Смотрите, для меня не новость то, что произошло. Мы все об этом знали. У нас не было пленок, никто не слышал их, но было много разной информации от Службы безопасности, разведки. Мы просто понимаем, как это происходило. Что с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом".

12 сентября 2022 года Порошенко обратился в суд, требуя от Зеленского опубликовать информацию СБУ и разведки, о которой он говорил.

В своем иске он также просил признать противоправным бездействие на тот момент уже действующего президента Зеленского из-за "необнародования публичной информации, представляющей общественный интерес".

По мнению Порошенко, действующий президент уклонялся обнародовать в полном объеме имеющуюся у него публичную информацию, полученную от СБУ, разведывательных органов и других лиц по отношению к нему.

"Поэтому истец обратился в административный суд с требованиями признать противоправным бездействие президента Украины, заключающееся в необнародовании упомянутой в интервью публичной информации, а также обязать ответчика обнародовать эту информацию, представляющую общественный интерес", – отмечается в постановлении.

Верховный суд отказал в удовлетворении иска, с чем истец не согласился и подал апелляцию на это решение в Большую палату Верховного Суда.

Та, в свою очередь, изменила решение суда первой инстанции только в мотивировочной части, а в другой части решение было оставлено без изменений. Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

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