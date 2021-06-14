Проект расследований Bihus.info выложил в свободный доступ, как там утверждают, полную версию негласных записей переговоров человека, которого журналисты называют лидером пророссийской партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

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Опубликовано более 35 часов аудио, которое разбито на три части.

Там – разговоры "главного героя" серии сюжетов с подконтрольными Кремлю боевиками на Донбассе, топ-чиновниками РФ и другими людьми.

13 июня утром руководитель проект Денис Бигус рассказал, что это, возможно, не все записи "Медведчука", так как не все разговоры он вел через обычный мобильный телефон, который без особых проблем могут прослушать спецслужбы.

В течение мая-июня 2021 года Bihus.info опубликовали четыре серии записей разговоров "Медведчука" с боевиками и представителями властей РФ за 2014-2015 годы. На аудио фигурирует и "Порошенко".

У Порошенко заявили, что на пленках "звучат какие-то голоса", и что они якобы слиты Бигусу нынешней властью для дискредитации пятого президента.

Он также ответил на вопрос, можно ли было обойтись без Медведчука: "Расскажите это семьям заложников".

Смотрите видео: "Фиг его знает". Бигус ответил, почему нет всех записей разговоров Медведчука

Евгений Пилипенко

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