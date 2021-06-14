UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

35 часов Медведчука. Bihus.info опубликовали весь архив прослушки кума Путина видео

14.06.2021, 07:44
Виктор Медведчук (скриншот видео)
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами

Проект расследований Bihus.info выложил в свободный доступ, как там утверждают, полную версию негласных записей переговоров человека, которого журналисты называют лидером пророссийской партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Опубликовано более 35 часов аудио, которое разбито на три части.

Там – разговоры "главного героя" серии сюжетов с подконтрольными Кремлю боевиками на Донбассе, топ-чиновниками РФ и другими людьми.

13 июня утром руководитель проект Денис Бигус рассказал, что это, возможно, не все записи "Медведчука", так как не все разговоры он вел через обычный мобильный телефон, который без особых проблем могут прослушать спецслужбы.

Смотрите видео: "Фиг его знает". Бигус ответил, почему нет всех записей разговоров Медведчука

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
bihus.info Петр Порошенко виктор медведчук записи пленки аудио
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 