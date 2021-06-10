Порошенко о том, можно ли было обойтись без Медведчука: Расскажите это семьям заложников

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что участие Виктора Медведчука в освобождении заложников предложили ему члены нормандского формата, в том числе президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью телеканалу Прямой.

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На вопрос, можно ли было вообще обойтись без Медведчука, Порошенко ответил: "Наверно можно. Но тогда выйдите и расскажите это тысячам семей украинских заложников... Я думаю, что это абсолютное скотство — использовать вопрос заложников, пленных в политической борьбе, но я готов к этому, меня уже ничем не удивишь".

Он подтвердил, что до Медведчука были освобождены тысячи заложников. На первом этапе для этого использовались силы СБУ. Потом, по словам Порошенко, армия РФ издала приказ запретить обмены и сформировать обменный фонд.

Пятый президент утверждает, что обращался за помощью в освобождении заложников ко многим международным партерам: к Папе Римскому Франциску, к руководству США, Еврокомиссии и Европарламента, экс-президенту Израиля Шимону Пересу, президенту Турции Реджепу Эрдогану.

"И вопрос, что этим должен заниматься Медведчук — это же стенограмма нормандского формата. И в рамках этой стенограммы было видно, что это было предложено участниками. Эти предложения прозвучали в том числе и от Путина. И я на это согласился, потому что я готов хоть с чертом лысым разговаривать для того ,чтобы вернуть домой"

За первые полгода его каденции, по данным СБУ, на которые сослался Порошенко, вернули домой 2947, по данным "гуманитарных представителей", за первые два года — 3278 человек.

"Перед тем, как спрашивать у меня, сделайте лучше", – сказал Порошенко.

Медведчук утверждает, что вел в 2014 году переговоры с властями России по поручению Порошенко.

В Евросолидарности после публикации записи разговора якобы Медведчука и якобы помощника президента РФ Владислава Суркова заявили, что контакты Порошенко с Медведчуком были вынужденными, а инициатива ввести Медведчука в процесс обмена исходила от канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Вадим Ребрина

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