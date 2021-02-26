Медведчук: Вести переговоры с россиянами мне предложил Порошенко

Нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук утверждает, что вел в 2014 году переговоры с властями России по поручению бывшего тогда президентом Петра Порошенко. Об этом он рассказал в интервью BBC.

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Медведчук не помнит, был ли у него разговор с экс-помощником президента России Владиславом Сурковым, как на опубликованной вчера, 25 февраля, записи, но признал, что голос человека на записи похож на его.

"Темы по электроэнергии, по обмену – да, это было, и это было как раз в конце 2014 года", – заявил Медведчук.

По его словам, Порошенко предложил ему заняться обменом пленных, и он "урегулировал вопрос", обмен состоялся 26 декабря 2014 года.

Также Медведчук утверждает, что Порошенко просил его вести переговоры по электроэнергии, и на 2015 год были заключены контракты об экспорте электроэнергии из России в Украину. Кроме этого, договорились о бесперебойном электроснабжении оккупированного Крыма, заявил Медведчук.

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Денис Юдин

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