Медведчук: Вести переговоры с россиянами мне предложил Порошенко
Нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук утверждает, что вел в 2014 году переговоры с властями России по поручению бывшего тогда президентом Петра Порошенко. Об этом он рассказал в интервью BBC.
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Медведчук не помнит, был ли у него разговор с экс-помощником президента России Владиславом Сурковым, как на опубликованной вчера, 25 февраля, записи, но признал, что голос человека на записи похож на его.
"Темы по электроэнергии, по обмену – да, это было, и это было как раз в конце 2014 года", – заявил Медведчук.
По его словам, Порошенко предложил ему заняться обменом пленных, и он "урегулировал вопрос", обмен состоялся 26 декабря 2014 года.
Также Медведчук утверждает, что Порошенко просил его вести переговоры по электроэнергии, и на 2015 год были заключены контракты об экспорте электроэнергии из России в Украину. Кроме этого, договорились о бесперебойном электроснабжении оккупированного Крыма, заявил Медведчук.
- 19 февраля 2021-го СНБО принял решение ввести санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда физических и юридических лиц.
- В ОПЗЖ назвали это "диктатурой", "политическими репрессиями" и "концом демократии". Сам Медведчук назвал санкциями "незаконными" и заявил, что президент Владимир Зеленский перешел последнюю границу.
- В Евросолидарности после публикации записи разговора якобы Медведчука и Суркова заявили, что контакты Порошенко с Медведчуком были вынужденными, а инициатива ввести Медведчука в процесс обмена исходила от канцлера Германии Ангелы Меркель.
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