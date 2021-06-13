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"Фиг его знает". Бигус ответил, почему нет всех записей разговоров Медведчука – видео видео

13.06.2021, 12:09
Денис Бигус (скриншот видео Bihus.info)
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Спецслужбы прослушивали Медведчука минимум четыре года: видео — Bihus.info
Спецслужбы прослушивали Медведчука минимум четыре года: видео — Bihus.info

Глава проекта Bihus.info Денис Бигус не знает точно, почему в его распоряжении нет записей разговоров якобы лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с другими людьми, в том числе с пятым президентом Петром Порошенко. Об этом заявил Бигус в своем видеоблоге.

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Он анонсировал, что сегодня около 19:00 опубликует полную версию записей разговоров Медведчука. По его словам, их общая длительность – около 35-36 часов.

Бигус считает, что разговоры Медведчука писали "украинские спецслужбы в рамках масштабной спецоперации", которая началась в 2014 году. По его мнению, в ней участвовали СБУ и ГУР – писали "всех, до кого могли дотянуться". Он также сказал, что того, кто передал журналистам пленки, "ищет СБУ". Версию, что разговоры могло писать ФСБ РФ, он отрицает.

"Почему записи не все? Медведчук же еще с кем-то, наверно, говорил. Единственный честный ответ на этот вопрос – а фиг его знает", – сказал журналист.

По мнению Бигуса, "огромное количество" звонков Медведчука с Кремлем отсутствуют, так как у него была еще защищенная, "стационарная", линия связи, о чем будет говориться в анонсированной полной версии разговоров.

"Почему нет разговоров с Порошенко, мне проще представить. Предполагаю, что в президентской СБУ писать разговоры президента просто не рискнули. Но я в этом могу и ошибаться", – сказал Бигус.

Журналист также не считает, что получил "точечную, специально отобранную", версию разговоров. "Там такие здоровенные лакуны, по несколько месяцев, один телефон может использоваться, не использоваться год, а потом вновь заработать," – говорит о полных записях Бигус.

  • У Порошенко ранее заявляли, что на пленках "звучат какие-то голоса", и утверждали, что они слиты нынешней властью для дискредитации пятого президента.

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Марк Сировой
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bihus.info Петр Порошенко пленки виктор медведчук записи разговоры Денис Бигус
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