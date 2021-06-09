Киборг "Рахман" не услышал на записях Bihus.info, чтобы Медведчук тормозил обмен

Защитник Донецкого аэропорта, киборг Андрей "Рахман" Гречанов, не услышал на пленках Bihus.info, чтобы лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук затягивал его обмен из плена российских боевиков на Донбассе. Об этом он сказал в комментарии hromadske.

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По мнению "Рахмана", попытки его друга Алексея Мочанова договориться с боевиками об освобождении были важны, но оно бы не состоялось без помилования пятым президентом Петром Порошенко российского майора Владимира Старкова.

При этом "Рахман" говорит, что "не слышал" на пленках, чтобы Медведчук тормозил процесс освобождения.

"Я дома — это факт...Идет разговор (на пленках, – ред.) обо мне, об обмене. Там же не говорится: "Пусть еще немного посидит – и мы его заберем"? Ну, если стал вопрос – "майор на майора", то майор осужденный, и помиловать его может только президент", – сказал киборг.

"Рахман" также поблагодарил Мочанова и отметил, что его освобождение откладывалось трижды, но о причинах этого ему не сообщали.

7 мая Bihus.info опубликовали очередные записи разговоров якобы Медведчука с российскими властями и боевиками на Донбассе. Журналисты подводили к мысли, что Медведчук якобы затягивал обмен Рахмана, чтобы создать "картинку" для Порошенко.

У Порошенко ранее заявляли, что на пленках "звучат какие-то голоса", и утверждали, что они слиты нынешней властью для дискредитации пятого президента.

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Марк Сировой

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