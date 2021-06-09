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Киборг "Рахман" не услышал на записях Bihus.info, чтобы Медведчук тормозил обмен

09.06.2021, 10:01
Киборг
Андрей Рахман Гречанов и Петр Порошенко (фото - facebook.com, svyatoslav.tsegolko)

Защитник Донецкого аэропорта, киборг Андрей "Рахман" Гречанов, не услышал на пленках Bihus.info, чтобы лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук затягивал его обмен из плена российских боевиков на Донбассе. Об этом он сказал в комментарии hromadske.

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По мнению "Рахмана", попытки его друга Алексея Мочанова договориться с боевиками об освобождении были важны, но оно бы не состоялось без помилования пятым президентом Петром Порошенко российского майора Владимира Старкова.

При этом "Рахман" говорит, что "не слышал" на пленках, чтобы Медведчук тормозил процесс освобождения.

"Я дома — это факт...Идет разговор (на пленках, – ред.) обо мне, об обмене. Там же не говорится: "Пусть еще немного посидит – и мы его заберем"? Ну, если стал вопрос – "майор на майора", то майор осужденный, и помиловать его может только президент", – сказал киборг.

"Рахман" также поблагодарил Мочанова и отметил, что его освобождение откладывалось трижды, но о причинах этого ему не сообщали.

Смотрите также: Bihus.info: Медведчук продвигал "прокладку" Григоришина в энергоконтракт с Россией – аудио

Марк Сировой
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bihus.info Петр Порошенко пленки киборг виктор медведчук обмен Рахман
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