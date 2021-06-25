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"Брехло". У Порошенко отреагировали на обвинения Зеленского в "зарабатывании на войне"

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 09:38
Петро Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Партия Европейская солидарность назвала "ложью" заявление президента Владимира Зеленского, что его предшественник Петр Порошенко якобы "зарабатывал на войне". Об этом говорится в заявлении политсилы.

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В партии заявили, что "как Путин (президент РФ, – ред.) х**ло, так Зеленский брехло". В политсиле считают заявление президента "хамскими выпадами" в адрес Порошенко и "российским нарративом".

"Господин Зеленский, проснитесь, Порошенко уже более двух лет не президент. Война продолжается. Может, пора у себя "заробитчан поискать"?" – говорится в заявлении.

В Евросолидарности в ответ обвинили Зеленского в "разграблении антиковидного фонда", якобы занижении по его указанию статистики смертности от коронавируса, "сдаче россиянам спецоперации по задержанию вагнеровцев", якобы уничтожении международной коалиции в поддержку Украины, росте тарифов и якобы коррупции на проекте Большое строительство.

"Все обвинения, которые сегодня Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука (1+1, – ред.), являются ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности", – подытожили в партии Порошенко.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Петр Порошенко война Донбасс виктор медведчук европейская солидарность
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