Bihus.info опубликовал вторую часть записей телефонных разговоров депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Они касаются нефтепродуктопровода ПрикарпатЗападтранс, собственников которого связывают с Медведчуком, и который СНБО поручил вернуть в госсобственность.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В своих разговорах кум президента РФ Владимира Путина не только обсуждал план "как не дать Украине национализировать трубу", а и рассказывал, как некий "главный" поможет решить все вопросы в судах, пишут журналисты.
"Как суд отдал стратегический объект россиянам и что они получили, когда передали трубу окружению Медведчука с согласия "нашего главного"? Смотрите во второй части расследования", – говорится в описании к видео.
- В марте 2016 года российская госкомпания Транснефть продала нефтепродуктопровод ПрикарпатЗападТранс швейцарской компании International Trading Partners AG. Среди ее контрагентов были структуры, принадлежащие людям из окружения Виктора Медведчука.
- 11 февраля 2021 года НАБУ вручило подозрение бывшему замдиректора Институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза. По решению этого эксперта суд отказался признать право собственности Украины в части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". В результате контроль над частью трубопровода в 800 км перешел ООО "Прикарпатзападтранс", связанной с Медведчуком.
- 19 февраля СНБО поручил принять решения о возврате в госсобственность украинской части нефтепродуктопровода. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что трубопровод "непонятным способом" оказался в частных руках.
- 23 февраля НАК "Нафтогаз Украины" одобрил передачу арестованного имущества ПрикарпатЗападтранс на "временное ответственное хранение" государственной Укртранснафте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии