Bihus.info опубликовал вторую часть записей телефонных разговоров депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Они касаются нефтепродуктопровода ПрикарпатЗападтранс, собственников которого связывают с Медведчуком, и который СНБО поручил вернуть в госсобственность.

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В своих разговорах кум президента РФ Владимира Путина не только обсуждал план "как не дать Украине национализировать трубу", а и рассказывал, как некий "главный" поможет решить все вопросы в судах, пишут журналисты.

"Как суд отдал стратегический объект россиянам и что они получили, когда передали трубу окружению Медведчука с согласия "нашего главного"? Смотрите во второй части расследования", – говорится в описании к видео.

Вадим Ребрина

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