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Bihus.info опубликовали вторую часть "прослушки" Медведчука: Откуда нефтепровод видео

24.05.2021, 22:42
Скриншот с видео
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Избрание меры пресечения Медведчуку: трансляция завершена
Избрание меры пресечения Медведчуку: трансляция завершена

Bihus.info опубликовал вторую часть записей телефонных разговоров депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Они касаются нефтепродуктопровода ПрикарпатЗападтранс, собственников которого связывают с Медведчуком, и который СНБО поручил вернуть в госсобственность.

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В своих разговорах кум президента РФ Владимира Путина не только обсуждал план "как не дать Украине национализировать трубу", а и рассказывал, как некий "главный" поможет решить все вопросы в судах, пишут журналисты.

"Как суд отдал стратегический объект россиянам и что они получили, когда передали трубу окружению Медведчука с согласия "нашего главного"? Смотрите во второй части расследования", – говорится в описании к видео.

  • В марте 2016 года российская госкомпания Транснефть продала нефтепродуктопровод ПрикарпатЗападТранс швейцарской компании International Trading Partners AG. Среди ее контрагентов были структуры, принадлежащие людям из окружения Виктора Медведчука
  • 11 февраля 2021 года НАБУ вручило подозрение бывшему замдиректора Институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза. По решению этого эксперта суд отказался признать право собственности Украины в части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". В результате контроль над частью трубопровода в 800 км перешел ООО "Прикарпатзападтранс", связанной с Медведчуком.  
  • 19 февраля СНБО поручил принять решения о возврате в госсобственность украинской части нефтепродуктопровода. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что трубопровод "непонятным способом" оказался в частных руках.
  • 23 февраля НАК "Нафтогаз Украины" одобрил передачу арестованного имущества ПрикарпатЗападтранс на "временное ответственное хранение" государственной Укртранснафте. 
Вадим Ребрина
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