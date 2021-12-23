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Адвокат Порошенко опубликовал текст повестки Зеленскому с вызовом в Верховный суд

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 19:08
Адвокат Порошенко опубликовал текст повестки Зеленскому с вызовом в Верховный суд - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы пятого президента Петра Порошенко, 23 декабря опубликовал в Facebook изображение повестки, якобы направленной шестому президенту Владимиру Зеленскому, которой тот вызывается на 28 февраля 2022 года на заседание Верховного суда для участия в административном производстве по заявлению Порошенко.

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"Повестка Президенту Зеленскому. Публикую заблаговременно", – написал адвокат.

Скриншот из Facebook

В графике рассмотрений дел в Верховном суде на 28 февраля 2022 года действительно есть заседание кассационного административного суда по делу номер 9901/337/21 под председательством судьи Гончаровой И.А. Ответчиком по делу значится Владимир Александрович Зеленский. 

Назначенное на 28 февраля 2022 года рассмотрение иска Порошенко к Зеденскому
 

По делу зарегистированы уже шесть решений суда, из текста которых следует, что целью заявителя была просьба к суду "признать противоправным бездействие Президента Украины Зеленского Владимира Александровича", который не обнародовал общественно-важную информацию, на основании которой утверждал, что бизнес с террористами на Донбассе велся "вместе с пятым президентом".

LIGA.net сообщала 24 июня 2021 года, что президент Владимир Зеленский дал интервью ведущей телеканала 1+1 Наталье Мосейчук во дворе Мариинского дворца в Киеве.

В этом интервью Зеленский сказал: "Мы понимаем, что Медведчук торговал с террористами, зарабатывал вместе с пятым президентом или его людьми. Мы понимаем, что украинский уголь с оккупированных территорий Украина покупала через Россию... Моя уверенность базируется на фактах и информации, которую я имел... И когда я говорю, что, вероятно, с пятым президентом, то я не на пустом месте это говорю... Все эти страшные записи, и когда он (Порошенко) предоставил полномочия по переговорам Медведчуку, это говорит о том, что никто не был заинтересован в завершении войны. Люди делали деньги". 

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал журналисту LIGA.net, что о существовании повестки в Офисе президента известно пока только из публикации в Facebook, и что он пока не знает, была лм она доставлена предусмотренным законом способом. Он также не смог сказать, известно ли уже о повестке самому Зеленскому. 

На вопрос о том, какие действия планируются в том случае, если повестка будет доставлена, Никифоров ответил, что "все будет делаться в соответствии с законом".

Он затруднился ответить, можно ли ожидать появления президента на заседании Верховного суда 28 февраля, поскольку "до этого срока еще два месяца и все будет ясно ближе к дате".

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Сергей Бережной
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Сергей Никифоров Владимир Зеленский Петр Порошенко виктор медведчук верховный суд повестка
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