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Порошенко объявили о подозрении в госизмене

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 15:31
Порошенко объявили о подозрении в госизмене - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Пятому президенту Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене по "угольному делу". Об этом сообщили адвокат политика Илья Новиков в Facebook, пресс-служба ГБР и источник LIGA.net в правоохранительных органах.

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В ГБР пишут, что пятого президента подозревают в организации незаконной схемы покупки угля за госденьги на временно оккупированных территорий Донбасса.

По версии следствия, Порошенко действовал по сговору с группой лиц, в частности высшим руководством РФ, и способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР.

По словам Новикова, сегодня днем к дому Порошенко приехала "делегация из прокуратуры" и узнав, что пятый президент находится за границей, засунула в щель калитки текст подозрения и повестку на допрос на 23 декабря.

Адвокат также опубликовал фото первой страницы подозрения. Оно подписано и. о. заместителя генпрокурора Алексеем Симоненко. Новиков утверждает, что генпрокурор Ирина Венедиктова ушла во внеплановый отпуск сегодня утром, чтобы не подписывать подозрение.

Руководитель центрального штаба Евросолидарности Александр Турчинов заявил на брифинге, что Порошенко после международных встреч и короткого отпуска вернется в Украину.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что Порошенко объявили о подозрении в госизмене. Источник объяснил, что по Уголовному процессуальному кодексу, о подозрении можно сообщить по месту проживания.

LIGA.net также обратилась за комментарием в пресс-службы Офиса генпрокурора и Госбюро расследований, на момент публикации ответа нет.

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Порошенко объявили о подозрении в госизмене

Новость дополняется...

Марк Сировой
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Петр Порошенко госизмена уголь подозрение
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