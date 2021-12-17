ГБР: Следователи пытались вручить Порошенко повестку по делу об угле из ОРДЛО: видео

Государственное бюро расследований заявило, что его следователи пытались вручить повестку народному депутату от партии Евросолидарность, пятому президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Как заявили в ГБР, вблизи Верховной Рады следователи бюро пытались вручить повестку о вызове Порошенко, но он их проигнорировал и "уехал в неизвестном направлении".

В ГБР уточнили, что расследуют уголовное производство о поставках угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины.

Как отмечается, следователи хотели вручить повестку Порошенко "для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений".

Производство расследуется по статьям о финансировании терроризма (ч.1 и ч.3 ст.258-5), госизмене (ч.1 ст.111) и создании террористической организации (ч.1 ст.258-3).

LIGA.net обратилась за комментарием в партию Евросолидарность и опубликует ответ, когда он будет получен.

ДОПОЛНЕНО В 19:40

В Евросолидарности назвали "угольное дело" фейком и ложью, сфабрикованным "под постоянным незаконным давлением Зеленского" против Порошенко

У Порошенко отмечают, что действия против пятого президента и Евросолидарности – это технология отвлечения внимания от неудач действующей власти.

8 октября депутату ОПЗЖ Виктору Медведчуку было объявлено новое подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. По версии следствия, при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что в рамках расследования будет отрабатываться причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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Наталия Медведева

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